Feige Attacke auf 93-Jährigen mit Rollator – Täter schlägt zu und flüchtet

Ein 93-Jähriger mit Rollator, ein brutaler Angriff von hinten – und Zeugen, die verschwanden, bevor die Polizei eintraf.

Ort des Geschehens

In der Grazer Babenbergerstraße in Graz-Lend ist am Sonntagabend ein 93-jähriger Mann Opfer eines Raubüberfalls geworden. Der Pensionist war mit seinem Rollator unterwegs, als ihn ein bislang unbekannter Täter von hinten zu Boden schlug. Der Angreifer griff die Geldbörse des Mannes und flüchtete anschließend in Richtung Bahnhofgürtel.

Widersprüchliche Zeugenaussagen

Mehrere Personen beobachteten den Überfall und schilderten der Polizei den Tathergang – allerdings mit voneinander abweichenden Personenbeschreibungen. Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung ein und sind nun auf weitere Zeugenhinweise angewiesen.

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Im Mittelpunkt der Ermittlungen stehen zwei Personen, die sich zum Tatzeitpunkt in einem Auto befanden, den Überfall beobachtet haben sollen und danach gemeinsam mit einer weiteren Zeugin auf einem Balkon gesprochen haben. Vor dem Eintreffen der Polizei hatten sich diese beiden Zeugen bereits entfernt.

Polizei sucht Hinweise

Der 93-Jährige zog sich bei dem Angriff leichte Verletzungen zu und wurde vom Roten Kreuz in das LKH Graz eingeliefert. Auf Basis der bisherigen Aussagen besteht zwar ein Tatverdacht, dieser konnte jedoch noch nicht erhärtet werden.

Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, sachdienliche Hinweise zu melden, um zur Identifizierung des Täters beizutragen.