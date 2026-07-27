Wohnhaus in Flammen: Schaulustige filmen mit Drohne und behindern Löscheinsatz

Ein Wohnhausbrand in Bramberg am Wildkogel forderte mehrere Feuerwehren – doch nicht nur die Flammen brachten den Einsatz ins Stocken.

Am Sonntagabend kam es in Bramberg am Wildkogel zu einem Wohnhausbrand, der einen Großeinsatz mehrerer Feuerwehren nach sich zog. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten das Feuer schließlich unter Kontrolle bringen.

Löscharbeiten im Detail

Während der Löscharbeiten waren zwei Atemschutztrupps der Feuerwehr Neukirchen am Großvenediger auf dem Dach des brennenden Gebäudes im Einsatz. Zusätzlich wurde eine Saugstelle errichtet und eine Schlauchleitung verlegt, über die die angerückte Drehleiter aus Mittersill mit Wasser versorgt wurde.

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Drohne behindert Einsatz

Mitten in den laufenden Löscharbeiten sorgte eine private Drohne für erhebliche Behinderungen. Weil das unbemannte Gerät im Einsatzbereich unterwegs war, konnte die Drohne der Polizei, die zur Erkundung der Einsatzstelle vorgesehen war, nicht aufsteigen.

Zur Ursache des Brandes lagen zunächst keine gesicherten Erkenntnisse vor.