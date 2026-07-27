KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Feuerwehreinsatz

Wohnhaus in Flammen: Schaulustige filmen mit Drohne und behindern Löscheinsatz

Wohnhaus in Flammen: Schaulustige filmen mit Drohne und behindern Löscheinsatz
FOTO: FF Neukirchen
1 Min. Lesezeit |

Ein Wohnhausbrand in Bramberg am Wildkogel forderte mehrere Feuerwehren – doch nicht nur die Flammen brachten den Einsatz ins Stocken.

Am Sonntagabend kam es in Bramberg am Wildkogel zu einem Wohnhausbrand, der einen Großeinsatz mehrerer Feuerwehren nach sich zog. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten das Feuer schließlich unter Kontrolle bringen.

Löscharbeiten im Detail

Während der Löscharbeiten waren zwei Atemschutztrupps der Feuerwehr Neukirchen am Großvenediger auf dem Dach des brennenden Gebäudes im Einsatz. Zusätzlich wurde eine Saugstelle errichtet und eine Schlauchleitung verlegt, über die die angerückte Drehleiter aus Mittersill mit Wasser versorgt wurde.

Drohne behindert Einsatz

Mitten in den laufenden Löscharbeiten sorgte eine private Drohne für erhebliche Behinderungen. Weil das unbemannte Gerät im Einsatzbereich unterwegs war, konnte die Drohne der Polizei, die zur Erkundung der Einsatzstelle vorgesehen war, nicht aufsteigen.

Zur Ursache des Brandes lagen zunächst keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Massentourismus
Suff, Urin, Bewusstlosigkeit: Touristen machen Split zur Partyzone (VIDEO)
| Eskalation
Ukraine schießt auf iranisches Schiff: Selenskyj spricht von „sehr starken Ergebnissen“
| Körperwelten
Plastinator von Hagens tot – sein Körper soll ausgestellt werden
| Pensionsstreit
Pensionsalter: Seniorenverbände von ÖVP und SPÖ uneinig
| Infrastrukturprojekt
Neue Straße soll sieben Städte in Bosnien verbinden!
MEHR AKTUELLE NEWS