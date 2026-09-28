Minister erleichtert: Bosnien bekommt endlich Starlink-Internet

Bosnien und Herzegowina steht kurz davor, in den Kreis jener europäischen Länder aufzusteigen, die Zugang zum Satelliten-Internetdienst Starlink haben. Das Land zählte bislang zu den letzten Staaten auf dem Kontinent, die noch nicht an das Netzwerk des US-Unternehmens SpaceX angebunden waren.

Starlinks baldiger Start

Verkehrs- und Kommunikationsminister Edin Forto gab nach einem Treffen mit Rebecca Slich Hunter, der Direktorin für globale Lizenzierung bei Starlink, bekannt, dass der Dienst in wenigen Tagen oder spätestens in einigen Wochen verfügbar sein werde. Ausstehend seien lediglich noch letzte administrative Schritte auf Seiten lokaler Institutionen. Forto verwies darauf, dass die Bemühungen um eine Zusammenarbeit mit SpaceX bereits vor einigen Jahren in Washington ihren Anfang genommen hätten.

Der Minister machte keinen Hehl aus seiner Erleichterung: „Endlich verschwinden wir auch von dieser kurzen Liste“, sagte er mit Blick auf die wenigen europäischen Staaten, die bislang keinen Zugang zu Starlink hatten. Nach dem Start in Bosnien und Herzegowina werden nur noch zwei weitere europäische Länder ohne diesen Dienst sein.

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Digitale Lücken schließen

Starlink stützt sich auf ein Netzwerk von 13.000 bis 14.000 Satelliten, über das SpaceX schnelles Breitbandinternet bereitstellt – auch in Regionen, in denen der Ausbau terrestrischer Infrastruktur bislang unzureichend geblieben ist. Genau das war in Bosnien und Herzegowina lange ein strukturelles Problem.

Forto betonte, der Zugang zu leistungsfähigem Internet sei für Unternehmen wie Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen unverzichtbar – und der bevorstehende Start ein überfälliger Schritt in der digitalen Entwicklung des Landes.