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Gehaltsstreit eskaliert: Juventus trennt sich von Serbiens Fußball-Star

Gehaltsstreit eskaliert: Juventus trennt sich von Serbiens Fußball-Star
Foto: epa/ALESSANDRO DI MARCO
1 Min. Lesezeit |

85 Millionen Euro, 168 Spiele, ein Pokal – und nun das Ende: Dusan Vlahovic verlässt Juventus nach einem Gehaltsstreit.

Nach viereinhalb Jahren endet die gemeinsame Geschichte zwischen Dusan Vlahovic und Juventus. Die Bianconeri hatten seinerzeit rund 85 Millionen Euro für den Transfer des Serben von Fiorentina auf den Tisch gelegt. In Turin absolvierte der Nationalstürmer 168 Pflichtspiele, traf 68 Mal und legte 16 weitere Tore auf – gekrönt von einem Erfolg im Coppa Italia.

Trennung perfekt

Dass eine Einigung über eine Vertragsverlängerung nicht zustande kommen würde, zeichnete sich bereits ab. Nach dem abschließenden Treffen zwischen Klub und Spielerseite ist nun offiziell: Juventus und Vlahovic gehen getrennte Wege.

Der Grund liegt, wie erwartet, im finanziellen Bereich. Laut dem italienischen Fußball-Insider Nicola Schira forderte der 26-jährige Angreifer ein Jahresgehalt von acht Millionen Euro zuzüglich eines substanziellen Handgeldbonuses. Juventus hingegen bot sechs Millionen Euro Grundgehalt plus eine zusätzliche Million in Form von Bonuszahlungen an.

Zum Vergleich: Zuletzt kassierte Vlahovic zwölf Millionen Euro pro Saison – eine Hausnummer, die den Spielraum beider Seiten von vornherein erheblich einschränkte.

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