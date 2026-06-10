Gesundheitsgefahr: Diese Pfanne solltest du sofort zurückbringen

Eine Gusseisenpfanne bei OBI enthält Arsen – und die Belastung ist so gravierend, dass Behörden nun eingreifen.

OBI ruft die Napoleon Gusseisenpfanne zurück: „Das vom Hersteller Napoleon produzierte Produkt ist geeignet, die menschliche Gesundheit zu gefährden. Vom Gebrauch dieser Gusseisenpfanne, insbesondere bei der Zubereitung saurer Lebensmittel, wird dringend abgeraten. Bitte stellen Sie die Verwendung des Produkts unverzüglich ein.“

Eine amtliche Prüfung durch die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hat bei dem betreffenden Napoleon-Produkt eine schwerwiegende, produktionsbedingte Metallbelastung mit akuten und chronischen Gesundheitsrisiken ergeben. Das Produkt entspricht damit nicht den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004.

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Gefährliche Metallbelastung

Die Untersuchung legte konkrete Materialmängel offen: Die festgestellte Freisetzung von anorganischem Arsen wurde toxikologisch als gesundheitlich bedenklich bewertet – aufgrund der genotoxisch-kanzerogenen Eigenschaften von Arsen ist bei dauerhafter Nutzung ein potenzielles Krebsrisiko nicht auszuschließen. Darüber hinaus übersteigt die gemessene Eisenabgabe die von der EFSA (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) festgelegte tolerierbare Obergrenze um das 150- bis 190-Fache. Auch der Richtwert für die Manganfreisetzung wird um das 1,3- bis 1,5-Fache überschritten.

Nachdem die Ergebnisse der AGES bekannt wurden, hat die OBI Bau- und Heimwerkermärkte Systemzentrale GmbH umgehend reagiert und mehrere Schutzmaßnahmen eingeleitet: Sämtliche Bestände des betroffenen Produkts wurden sofort aus dem Verkauf genommen – sowohl in allen Filialen als auch auf den Online-Plattformen des Unternehmens. Kundinnen und Kunden haben die Möglichkeit, die Pfanne in jeder OBI-Filiale zurückzugeben und erhalten den Kaufpreis vollständig erstattet – auch ohne Vorlage eines Kassenbons.

Produktdetails

Produkt: Gusseisenpfanne

Marke / Hersteller: Napoleon (Wolf Steel Europe BV, Niederlande)

Bezeichnung der Ware: Napoleon Gusseisenpfanne (Oval mit Griff und Servierplatte) Professional Cast Iron Skillet / Poêle à frire en fonte

Artikelnummer: 7492234

EAN-Code: 629162560032

Händler: Verkauf über OBI Bau- und Heimwerkermärkte Systemzentrale GmbH und andere Vertriebswege

Betroffene Chargen: Alle Bestände / Alle Chargen dieses Herstellermodells