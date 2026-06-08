Rückruf bei TEDi: Beliebtes Küchengerät könnte gefährlich werden!

Ein beliebtes Küchengerät aus dem Discounter wird zum Sicherheitsrisiko – TEDi reagiert mit einem offiziellen Rückruf.

Das Unternehmen TEDi ruft Kundinnen und Kunden dazu auf, eine bestimmte Heißluftfritteuse der Marke Elta nicht länger zu benutzen. Bei einer Überprüfung des Produkts wurden Defizite sowohl in der Temperatursteuerung als auch bei der Verkabelung entdeckt, die ein ernsthaftes Risiko für Brände und Verletzungen darstellen.

Konkret betroffen ist das Modell Elta AF-3202 mit einem Fassungsvermögen von 3,2 Litern und der Artikelnummer 594060071310000003000. Verkauft wurde das Gerät in sämtlichen TEDi-Filialen im Zeitraum vom 4. Februar 2025 bis zum 3. Juni 2026.

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Rückgabe & Erstattung

Wer das betreffende Gerät besitzt, sollte es umgehend außer Betrieb nehmen. Eine Rückgabe ist in jeder TEDi-Filiale möglich, der ursprüngliche Kaufpreis von 30 Euro wird vollständig zurückerstattet.

Für weiterführende Auskünfte steht der Händler direkt zur Verfügung. Nach Angaben von produktwarnung.eu ist die Maßnahme als offizielle Rückrufaktion im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zu Verbrauchersicherheit und Produkthaftung einzustufen.