Lebensgefahr: Glassplitter in Sirup – Rückruf für Kinder-Medikament

Glassplitter in einem Kindermedikament – ein Fund einer Privatperson löst in Österreich einen sofortigen Produktrückruf aus.

Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hat am Freitag einen Produktrückruf für das Arzneimittel Convulex 50 mg/ml in Sirupform für Kinder bekannt gegeben. Auslöser war der Fund von Glassplittern in einer original verschlossenen Braunglasflasche durch eine Privatperson. Die betroffene Flasche trägt die Zulassungsnummer 17.127 und weist ein Verfalldatum vom 31. Dezember 2030 auf.

Die AGES betonte, dass nicht ausgeschlossen werden könne, dass weitere Flaschen derselben Charge ebenfalls Glassplitter enthalten: „Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass auch weitere Flaschen derselben Charge betroffen sind und diese Glassplitter enthalten.“

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Rückruf veranlasst

Das Präparat ist zur Behandlung epileptischer Anfallsformen bei Kindern zugelassen. Derzeit befindet sich laut AGES eine einzige Charge des Produkts im österreichischen Handel – mit der Chargennummer M00651. Die Zulassungsinhaberin G.L. Pharma GmbH hat daraufhin vorsorglich einen Rückruf veranlasst.

Betroffene Packungen der Charge M00651 sollten umgehend nicht mehr verwendet werden.

Eine Rückgabe ist in sämtlichen österreichischen Apotheken möglich.