AGES schlägt Alarm: TEDi-Set wird zur Todesfalle für Kleinkinder

Ein beliebtes Kinderspielzeug entpuppt sich als Sicherheitsrisiko – TEDi ruft ein Pizzaset aus dem Handel zurück.

Die TEDi Warenhandels GmbH hat einen Rückruf für bestimmte Pizzasets eingeleitet, die zwischen dem 30. Jänner 2024 und dem 26. Mai 2025 in den Filialen des Unternehmens erhältlich waren. Hintergrund ist ein potenzielles Gesundheitsrisiko: Untersuchungen haben ergeben, dass sich an den Spielsets Kleinteile ablösen können, was vor allem für Kinder eine ernsthafte Erstickungsgefahr darstellt. Auf den Rückruf aufmerksam gemacht hat die AGES.

Betroffene Artikel

Vom Rückruf erfasst sind Pizzasets mit den Artikelnummern 502240012110000000500, 107970012110000000600 sowie 404780012110000000600. Wer eines dieser Produkte erworben hat, sollte es umgehend aus dem Verkehr ziehen und nicht weiter benutzen.

Die betroffenen Artikel können in jeder TEDi-Filiale zurückgegeben werden. Je nach Kaufpreis – fünf beziehungsweise sechs Euro – erfolgt eine vollständige Rückerstattung; wahlweise ist auch ein Umtausch gegen ein anderes Produkt möglich.

Laut eigenen Angaben hat TEDi den Rückruf im Rahmen seiner Verpflichtungen nach dem Produktsicherheitsrecht veranlasst.