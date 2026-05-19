Überhitzung droht: TK Maxx ruft dieses Produkt zurück

Ein Kabeldefekt im Inneren macht beliebte Powerbanks zur Gefahr – TK Maxx reagiert mit einem sofortigen Rückruf.

Die Kaufhauskette TK Maxx hat einen Rückruf für mehrere Modelle der Powerbank-Marke XO Poppy eingeleitet. Betroffen sind ausschließlich die „XO Poppy MagSafe Compatible Powerbanks“ mit einer Kapazität von 5.000 mAh. Zurückgerufen werden die Modellnummern PYUKPBK5MT07, WGUKPBK5MRT1, WGUKPBK5MRT2, PYUKPBK5MBF2, PYUKPBK5MT01, PYUKPBK5MT04, PYUKPBK5MCQ3 und PYUKPBK5MLI1. In den Handel kamen die Geräte zwischen Dezember 2025 und Mai 2026 – ausschließlich über Filialen von TK Maxx.

Brandgefahr durch Kabel

Das Problem liegt in der internen Verkabelung der Powerbanks: Sie ist nicht ausreichend gesichert, weshalb sich beim Laden oder Transport einzelne Kabel lösen können. Die Folge kann eine gefährliche Überhitzung sein – in schwerwiegenden Fällen ist auch ein Brand nicht auszuschließen.

Für die Identifikation des betroffenen Modells ist laut TK Maxx die Modellnummer entscheidend. Sie lässt sich auf dem Kassenbon, der Originalverpackung oder direkt auf dem Gerät ablesen. Wer eine der genannten Powerbanks besitzt, sollte sie umgehend außer Betrieb nehmen – unabhängig davon, ob bislang Auffälligkeiten aufgetreten sind.

Rückgabe & Kontakt

Die Rückgabe ist in jeder TK-Maxx-Filiale möglich, der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage eines Kassenbons erstattet. Für Rückfragen steht der Kundenservice telefonisch unter 01/205836010 sowie per E-Mail an [email protected] zur Verfügung.

Bei Unsicherheiten empfiehlt der Händler, das Gerät nicht weiter zu verwenden und sich direkt beraten zu lassen.