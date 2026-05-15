Produktrückruf: Giftiger Kinderrucksack von TEDi – sofort wegwerfen!

Ein beliebter Kinderrucksack aus dem Discounter enthält einen Schadstoff – und das in bedenklicher Konzentration.

Die AGES hat über einen aktuellen Rückruf der TEDi Warenhandels GmbH informiert. Dabei handelt es sich um einen „Rucksack mit Inhalt“, der im Zeitraum zwischen dem 14. Oktober 2024 und dem 20. März 2026 in TEDi-Filialen erhältlich war. Ausgelöst wurde der Rückruf durch zu hohe Konzentrationen des Weichmachers DEHP (chemischer Stoff in Kunststoffen), der als gesundheitsschädlich eingestuft wird. Der Weichmacher Diethylhexylphthalat (DEHP) ist laut der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) als fortpflanzungsgefährdender Stoff der Kategorie 1B eingestuft und seit 2015 in der EU auf der Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) wegen seiner reproduktionstoxischen Eigenschaften, insbesondere für Kinder.

Rückgabe & Erstattung

Der Rücksack mit der Artikelnummer 87296002651000000800 ist vom Rückruf betroffen. Betroffene Käuferinnen und Käufer werden dringend gebeten, das Produkt ab sofort nicht mehr zu benutzen. Der Rucksack kann in allen TEDi-Filialen zurückgegeben werden, wobei der Kaufpreis von 8 Euro vollständig erstattet wird. Wer möchte, kann das Produkt alternativ auch gegen einen anderen Artikel eintauschen.

TEDi hat den Rückruf im Rahmen seiner produktsicherheitsrechtlichen Eigenverantwortung selbst initiiert. Kundinnen und Kunden mit Fragen können das Unternehmen telefonisch unter +49 231 55577-0 oder per E-Mail an info@tedi.com erreichen.