Fußball-WM 2026 im Free-TV: Alle Spiele, Sender und Übertragungszeiten

Österreich ist zurück auf der WM-Bühne – und das nach 28 Jahren Pause. Die Anstoßzeiten haben es dabei in sich.

Erstmals seit 28 Jahren ist Österreich wieder dabei – und das macht die Fußball-WM 2026 für heimische Fans zu einem ganz besonderen Ereignis. Zuletzt nahm Österreich 1998 in Frankreich an einer WM teil und schied damals in der Gruppenphase nach zwei Unentschieden und einer Niederlage aus. Das Turnier wird vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den drei Gastgeberländern USA, Kanada und Mexiko ausgetragen. Wer die Spiele live mitverfolgen möchte, muss sich allerdings auf ungewöhnliche Anstoßzeiten einstellen: Die Zeitverschiebung sorgt dafür, dass viele Partien in den Abendstunden, mitten in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden auf dem Programm stehen.

Den Auftakt macht am 11. Juni das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika – Anstoß in Mexiko-Stadt ist um 21.00 Uhr österreichischer Zeit. Das Duell hat historischen Charakter: Bereits bei der WM 2010 trafen genau diese beiden Mannschaften im Eröffnungsspiel aufeinander. Die Spielzeiten im Überblick orientieren sich an der ORF-Übersicht zu den TV-Übertragungen.

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Österreichs Gruppenspiele

Das österreichische Nationalteam bestreitet seine drei Gruppenspiele zu sehr unterschiedlichen Tageszeiten. Den Anfang macht am 17. Juni das Duell gegen Jordanien in San Francisco – Anstoß ist um 6.00 Uhr morgens. Fünf Tage später, am 22. Juni, trifft das ÖFB-Team in Dallas auf Weltmeister Argentinien, und zwar zur besten Sendezeit um 19.00 Uhr.

Das abschließende Gruppenspiel gegen Algerien steigt am 28. Juni in Kansas City – allerdings erst um 4.00 Uhr in der Früh. Das Highlight der Gruppenphase ist ohne Frage die Partie gegen Argentinien: Der Anstoß um 19.00 Uhr macht dieses Spiel zum einzigen österreichischen Gruppenduell, das zu einer wirklich publikumsfreundlichen Zeit stattfindet.

*Die Anpfiffzeiten im Free-TV

Bei einigen parallel angesetzten Spielen ist die endgültige TV-Zuteilung noch offen. Die Angabe „1st Pick“ bedeutet, dass der jeweilige Sender — also ORF oder ServusTV — bei diesen Partien das erste Auswahlrecht hat und später festlegt, welches der gleichzeitig stattfindenden Spiele live übertragen wird.

Gruppenphase

Donnerstag, 11. Juni

Uhrzeit Spiel Spielort TV 21.00 Uhr Mexiko – Südafrika Mexiko-Stadt ORF

Freitag, 12. Juni

Uhrzeit Spiel Spielort TV 4.00 Uhr Korea – Tschechien Guadalajara ORF 21.00 Uhr Kanada – Bosnien-Herzegowina Toronto ORF

Samstag, 13. Juni

Uhrzeit Spiel Spielort TV 3.00 Uhr USA – Paraguay Los Angeles ORF 21.00 Uhr Katar – Schweiz San Francisco ServusTV

Sonntag, 14. Juni

Uhrzeit Spiel Spielort TV 0.00 Uhr Brasilien – Marokko New York ServusTV 3.00 Uhr Haiti – Schottland Boston ServusTV 6.00 Uhr Australien – Türkei Vancouver ServusTV 19.00 Uhr Deutschland – Curaçao Houston ORF 22.00 Uhr Niederlande – Japan Dallas ORF

Montag, 15. Juni

Uhrzeit Spiel Spielort TV 1.00 Uhr Elfenbeinküste – Ecuador Philadelphia ORF 4.00 Uhr Schweden – Tunesien Monterrey ORF 18.00 Uhr Spanien – Kap Verde Atlanta ServusTV 21.00 Uhr Belgien – Ägypten Seattle ServusTV

Dienstag, 16. Juni

Uhrzeit Spiel Spielort TV 0.00 Uhr Saudi-Arabien – Uruguay Miami ServusTV 3.00 Uhr Iran – Neuseeland Los Angeles ServusTV 21.00 Uhr Frankreich – Senegal New York ORF

Mittwoch, 17. Juni

Uhrzeit Spiel Spielort TV 0.00 Uhr Irak – Norwegen Boston ORF 3.00 Uhr Argentinien – Algerien Kansas City ORF 6.00 Uhr Österreich – Jordanien San Francisco ORF 19.00 Uhr Portugal – DR Kongo Houston ServusTV 22.00 Uhr England – Kroatien Dallas ServusTV

Donnerstag, 18. Juni

Uhrzeit Spiel Spielort TV 1.00 Uhr Ghana – Panama Toronto ServusTV 4.00 Uhr Usbekistan – Kolumbien Mexiko-Stadt ServusTV 18.00 Uhr Tschechien – Südafrika Atlanta ORF 21.00 Uhr Schweiz – Bosnien-Herzegowina Los Angeles ORF

Freitag, 19. Juni

Uhrzeit Spiel Spielort TV 0.00 Uhr Kanada – Katar Vancouver ORF 3.00 Uhr Mexiko – Korea Guadalajara ORF 21.00 Uhr USA – Australien Seattle ServusTV

Samstag, 20. Juni

Uhrzeit Spiel Spielort TV 0.00 Uhr Schottland – Marokko Boston ServusTV 2.30 Uhr Brasilien – Haiti Philadelphia ServusTV 5.00 Uhr Türkei – Paraguay San Francisco ServusTV 19.00 Uhr Niederlande – Schweden Houston ORF 22.00 Uhr Deutschland – Elfenbeinküste Toronto ORF

Sonntag, 21. Juni

Uhrzeit Spiel Spielort TV 2.00 Uhr Ecuador – Curaçao Kansas City ORF 6.00 Uhr Tunesien – Japan Monterrey ORF 18.00 Uhr Spanien – Saudi-Arabien Atlanta ServusTV 21.00 Uhr Belgien – Iran Los Angeles ServusTV

Montag, 22. Juni

Uhrzeit Spiel Spielort TV 0.00 Uhr Uruguay – Kap Verde Miami ServusTV 3.00 Uhr Neuseeland – Ägypten Vancouver ServusTV 19.00 Uhr Argentinien – Österreich Dallas ServusTV 23.00 Uhr Frankreich – Irak Philadelphia ORF

Dienstag, 23. Juni

Uhrzeit Spiel Spielort TV 2.00 Uhr Norwegen – Senegal New York ORF 5.00 Uhr Jordanien – Algerien San Francisco ORF 19.00 Uhr Portugal – Usbekistan Houston ServusTV 22.00 Uhr England – Ghana Boston ServusTV

Mittwoch, 24. Juni

Uhrzeit Spiel Spielort TV 1.00 Uhr Panama – Kroatien Toronto ServusTV 4.00 Uhr Kolumbien – DR Kongo Guadalajara ServusTV 21.00 Uhr Schweiz – Kanada Vancouver 1st Pick* ServusTV 21.00 Uhr Bosnien-Herzegowina – Katar Seattle 1st Pick* ServusTV

Donnerstag, 25. Juni

Freitag, 26. Juni

Samstag, 27. Juni

Sonntag, 28. Juni

Uhrzeit Spiel Spielort TV 1.30 Uhr Kolumbien – Portugal Miami 1st Pick* ServusTV 1.30 Uhr DR Kongo – Usbekistan Atlanta 1st Pick* ServusTV 4.00 Uhr Jordanien – Argentinien Dallas ServusTV 4.00 Uhr Algerien – Österreich Kansas City ORF

K.o.-Phase

Sechzehntelfinale

Sonntag, 28. Juni

Uhrzeit Spiel Spielort TV 21.00 Uhr 2.A – 2.B Los Angeles ServusTV

Montag, 29. Juni

Uhrzeit Spiel Spielort TV 19.00 Uhr 1.C – 2.F Houston ORF 22.30 Uhr 1.E – 3.A/B/C/D/F Boston ORF

Dienstag, 30. Juni

Uhrzeit Spiel Spielort TV 3.00 Uhr 1.F – 2.C Monterrey ORF 19.00 Uhr 2.E – 2.I Dallas ServusTV 23.00 Uhr 1.I – 3.C/D/F/G/H New York ServusTV

Mittwoch, 1. Juli

Uhrzeit Spiel Spielort TV 3.00 Uhr 1.A – 3.C/E/F/H/I Mexiko-Stadt ServusTV 18.00 Uhr 1.L – 3.E/H/I/J/K Atlanta ORF 22.00 Uhr 1.G – 3.A/E/H/I/J Seattle ORF

Donnerstag, 2. Juli

Uhrzeit Spiel Spielort TV 2.00 Uhr 1.D – 3.B/E/F/I/J San Francisco ORF 21.00 Uhr 1.H – 2.J Los Angeles ServusTV

Freitag, 3. Juli

Uhrzeit Spiel Spielort TV 1.00 Uhr 2.K – 2.L Toronto ServusTV 5.00 Uhr 1.B – 3.E/F/G/I/J Vancouver ServusTV 20.00 Uhr 2.D – 2.G Dallas ORF

Samstag, 4. Juli

Uhrzeit Spiel Spielort TV 0.00 Uhr 1.J – 2.H Miami ORF 3.30 Uhr 1.K – 3.D/E/I/J/L Kansas City ORF

Achtelfinale

Samstag, 4. Juli

Uhrzeit Spiel Spielort TV 19.00 Uhr Sieger #73 – Sieger #75 Houston ServusTV 23.00 Uhr Sieger #74 – Sieger #77 Philadelphia ServusTV

Sonntag, 5. Juli

Uhrzeit Spiel Spielort TV 22.00 Uhr Sieger #76 – Sieger #78 New York ORF

Montag, 6. Juli

Uhrzeit Spiel Spielort TV 2.00 Uhr Sieger #79 – Sieger #80 Mexiko-Stadt ORF 21.00 Uhr Sieger #83 – Sieger #84 Dallas ServusTV

Dienstag, 7. Juli

Uhrzeit Spiel Spielort TV 2.00 Uhr Sieger #81 – Sieger #82 Seattle ServusTV 18.00 Uhr Sieger #86 – Sieger #88 Atlanta ORF 22.00 Uhr Sieger #85 – Sieger #87 Vancouver ORF

Viertelfinale

Datum Uhrzeit Spiel Spielort TV Donnerstag, 9. Juli 22.00 Uhr Sieger #89 – Sieger #90 Boston ORF Freitag, 10. Juli 21.00 Uhr Sieger #93 – Sieger #94 Los Angeles ORF Samstag, 11. Juli 23.00 Uhr Sieger #91 – Sieger #92 Miami ServusTV Sonntag, 12. Juli 3.00 Uhr Sieger #95 – Sieger #96 Kansas City ServusTV

Halbfinale

Datum Uhrzeit Spiel Spielort TV Dienstag, 14. Juli 21.00 Uhr Sieger #97 – Sieger #98 Dallas 1st Pick* ORF Mittwoch, 15. Juli 21.00 Uhr Sieger #99 – Sieger #100 Atlanta 1st Pick* ORF

Spiel um Platz 3

Datum Uhrzeit Spiel Spielort TV Samstag, 18. Juli 23.00 Uhr Verlierer #101 – Verlierer #102 Miami ServusTV

Finale