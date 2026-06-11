Fußball-WM 2026 im Free-TV: Alle Spiele, Sender und Übertragungszeiten
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Österreich ist zurück auf der WM-Bühne – und das nach 28 Jahren Pause. Die Anstoßzeiten haben es dabei in sich.
Erstmals seit 28 Jahren ist Österreich wieder dabei – und das macht die Fußball-WM 2026 für heimische Fans zu einem ganz besonderen Ereignis. Zuletzt nahm Österreich 1998 in Frankreich an einer WM teil und schied damals in der Gruppenphase nach zwei Unentschieden und einer Niederlage aus. Das Turnier wird vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den drei Gastgeberländern USA, Kanada und Mexiko ausgetragen. Wer die Spiele live mitverfolgen möchte, muss sich allerdings auf ungewöhnliche Anstoßzeiten einstellen: Die Zeitverschiebung sorgt dafür, dass viele Partien in den Abendstunden, mitten in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden auf dem Programm stehen.
Den Auftakt macht am 11. Juni das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika – Anstoß in Mexiko-Stadt ist um 21.00 Uhr österreichischer Zeit. Das Duell hat historischen Charakter: Bereits bei der WM 2010 trafen genau diese beiden Mannschaften im Eröffnungsspiel aufeinander. Die Spielzeiten im Überblick orientieren sich an der ORF-Übersicht zu den TV-Übertragungen.
Österreichs Gruppenspiele
Das österreichische Nationalteam bestreitet seine drei Gruppenspiele zu sehr unterschiedlichen Tageszeiten. Den Anfang macht am 17. Juni das Duell gegen Jordanien in San Francisco – Anstoß ist um 6.00 Uhr morgens. Fünf Tage später, am 22. Juni, trifft das ÖFB-Team in Dallas auf Weltmeister Argentinien, und zwar zur besten Sendezeit um 19.00 Uhr.
Das abschließende Gruppenspiel gegen Algerien steigt am 28. Juni in Kansas City – allerdings erst um 4.00 Uhr in der Früh. Das Highlight der Gruppenphase ist ohne Frage die Partie gegen Argentinien: Der Anstoß um 19.00 Uhr macht dieses Spiel zum einzigen österreichischen Gruppenduell, das zu einer wirklich publikumsfreundlichen Zeit stattfindet.
*Die Anpfiffzeiten im Free-TV
Bei einigen parallel angesetzten Spielen ist die endgültige TV-Zuteilung noch offen. Die Angabe „1st Pick“ bedeutet, dass der jeweilige Sender — also ORF oder ServusTV — bei diesen Partien das erste Auswahlrecht hat und später festlegt, welches der gleichzeitig stattfindenden Spiele live übertragen wird.
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