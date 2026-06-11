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Fußball-WM 2026 im Free-TV: Alle Spiele, Sender und Übertragungszeiten

Fußball-WM 2026 im Free-TV: Alle Spiele, Sender und Übertragungszeiten
FOTO: iStock
5 Min. Lesezeit |

Österreich ist zurück auf der WM-Bühne – und das nach 28 Jahren Pause. Die Anstoßzeiten haben es dabei in sich.

Erstmals seit 28 Jahren ist Österreich wieder dabei – und das macht die Fußball-WM 2026 für heimische Fans zu einem ganz besonderen Ereignis. Zuletzt nahm Österreich 1998 in Frankreich an einer WM teil und schied damals in der Gruppenphase nach zwei Unentschieden und einer Niederlage aus. Das Turnier wird vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den drei Gastgeberländern USA, Kanada und Mexiko ausgetragen. Wer die Spiele live mitverfolgen möchte, muss sich allerdings auf ungewöhnliche Anstoßzeiten einstellen: Die Zeitverschiebung sorgt dafür, dass viele Partien in den Abendstunden, mitten in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden auf dem Programm stehen.

Den Auftakt macht am 11. Juni das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika – Anstoß in Mexiko-Stadt ist um 21.00 Uhr österreichischer Zeit. Das Duell hat historischen Charakter: Bereits bei der WM 2010 trafen genau diese beiden Mannschaften im Eröffnungsspiel aufeinander. Die Spielzeiten im Überblick orientieren sich an der ORF-Übersicht zu den TV-Übertragungen.

Österreichs Gruppenspiele

Das österreichische Nationalteam bestreitet seine drei Gruppenspiele zu sehr unterschiedlichen Tageszeiten. Den Anfang macht am 17. Juni das Duell gegen Jordanien in San Francisco – Anstoß ist um 6.00 Uhr morgens. Fünf Tage später, am 22. Juni, trifft das ÖFB-Team in Dallas auf Weltmeister Argentinien, und zwar zur besten Sendezeit um 19.00 Uhr.

Das abschließende Gruppenspiel gegen Algerien steigt am 28. Juni in Kansas City – allerdings erst um 4.00 Uhr in der Früh. Das Highlight der Gruppenphase ist ohne Frage die Partie gegen Argentinien: Der Anstoß um 19.00 Uhr macht dieses Spiel zum einzigen österreichischen Gruppenduell, das zu einer wirklich publikumsfreundlichen Zeit stattfindet.

*Die Anpfiffzeiten im Free-TV

Bei einigen parallel angesetzten Spielen ist die endgültige TV-Zuteilung noch offen. Die Angabe „1st Pick“ bedeutet, dass der jeweilige Sender — also ORF oder ServusTV — bei diesen Partien das erste Auswahlrecht hat und später festlegt, welches der gleichzeitig stattfindenden Spiele live übertragen wird.

Gruppenphase

Donnerstag, 11. Juni

UhrzeitSpielSpielortTV
21.00 UhrMexiko – SüdafrikaMexiko-StadtORF

Freitag, 12. Juni

UhrzeitSpielSpielortTV
4.00 UhrKorea – TschechienGuadalajaraORF
21.00 UhrKanada – Bosnien-HerzegowinaTorontoORF

Samstag, 13. Juni

UhrzeitSpielSpielortTV
3.00 UhrUSA – ParaguayLos AngelesORF
21.00 UhrKatar – SchweizSan FranciscoServusTV

Sonntag, 14. Juni

UhrzeitSpielSpielortTV
0.00 UhrBrasilien – MarokkoNew YorkServusTV
3.00 UhrHaiti – SchottlandBostonServusTV
6.00 UhrAustralien – TürkeiVancouverServusTV
19.00 UhrDeutschland – CuraçaoHoustonORF
22.00 UhrNiederlande – JapanDallasORF

Montag, 15. Juni

UhrzeitSpielSpielortTV
1.00 UhrElfenbeinküste – EcuadorPhiladelphiaORF
4.00 UhrSchweden – TunesienMonterreyORF
18.00 UhrSpanien – Kap VerdeAtlantaServusTV
21.00 UhrBelgien – ÄgyptenSeattleServusTV

Dienstag, 16. Juni

UhrzeitSpielSpielortTV
0.00 UhrSaudi-Arabien – UruguayMiamiServusTV
3.00 UhrIran – NeuseelandLos AngelesServusTV
21.00 UhrFrankreich – SenegalNew YorkORF

Mittwoch, 17. Juni

UhrzeitSpielSpielortTV
0.00 UhrIrak – NorwegenBostonORF
3.00 UhrArgentinien – AlgerienKansas CityORF
6.00 UhrÖsterreich – JordanienSan FranciscoORF
19.00 UhrPortugal – DR KongoHoustonServusTV
22.00 UhrEngland – KroatienDallasServusTV

Donnerstag, 18. Juni

UhrzeitSpielSpielortTV
1.00 UhrGhana – PanamaTorontoServusTV
4.00 UhrUsbekistan – KolumbienMexiko-StadtServusTV
18.00 UhrTschechien – SüdafrikaAtlantaORF
21.00 UhrSchweiz – Bosnien-HerzegowinaLos AngelesORF

Freitag, 19. Juni

UhrzeitSpielSpielortTV
0.00 UhrKanada – KatarVancouverORF
3.00 UhrMexiko – KoreaGuadalajaraORF
21.00 UhrUSA – AustralienSeattleServusTV

Samstag, 20. Juni

UhrzeitSpielSpielortTV
0.00 UhrSchottland – MarokkoBostonServusTV
2.30 UhrBrasilien – HaitiPhiladelphiaServusTV
5.00 UhrTürkei – ParaguaySan FranciscoServusTV
19.00 UhrNiederlande – SchwedenHoustonORF
22.00 UhrDeutschland – ElfenbeinküsteTorontoORF

Sonntag, 21. Juni

UhrzeitSpielSpielortTV
2.00 UhrEcuador – CuraçaoKansas CityORF
6.00 UhrTunesien – JapanMonterreyORF
18.00 UhrSpanien – Saudi-ArabienAtlantaServusTV
21.00 UhrBelgien – IranLos AngelesServusTV

Montag, 22. Juni

UhrzeitSpielSpielortTV
0.00 UhrUruguay – Kap VerdeMiamiServusTV
3.00 UhrNeuseeland – ÄgyptenVancouverServusTV
19.00 UhrArgentinien – ÖsterreichDallasServusTV
23.00 UhrFrankreich – IrakPhiladelphiaORF

Dienstag, 23. Juni

UhrzeitSpielSpielortTV
2.00 UhrNorwegen – SenegalNew YorkORF
5.00 UhrJordanien – AlgerienSan FranciscoORF
19.00 UhrPortugal – UsbekistanHoustonServusTV
22.00 UhrEngland – GhanaBostonServusTV

Mittwoch, 24. Juni

UhrzeitSpielSpielortTV
1.00 UhrPanama – KroatienTorontoServusTV
4.00 UhrKolumbien – DR KongoGuadalajaraServusTV
21.00 UhrSchweiz – KanadaVancouver1st Pick* ServusTV
21.00 UhrBosnien-Herzegowina – KatarSeattle1st Pick* ServusTV

Donnerstag, 25. Juni

UhrzeitSpielSpielortTV
0.00 UhrSchottland – BrasilienMiami1st Pick* ORF
0.00 UhrMarokko – HaitiAtlanta1st Pick* ORF
3.00 UhrTschechien – MexikoMexiko-Stadt1st Pick* ORF
3.00 UhrSüdafrika – KoreaMonterrey1st Pick* ORF
22.00 UhrEcuador – DeutschlandNew York1st Pick* ORF
22.00 UhrCuraçao – ElfenbeinküstePhiladelphia1st Pick* ORF

Freitag, 26. Juni

UhrzeitSpielSpielortTV
1.00 UhrTunesien – NiederlandeKansas City1st Pick* ServusTV
1.00 UhrJapan – SchwedenDallas1st Pick* ServusTV
4.00 UhrTürkei – USALos Angeles1st Pick* ORF
4.00 UhrParaguay – AustralienSan Francisco1st Pick* ORF
21.00 UhrNorwegen – FrankreichBoston1st Pick* ServusTV
21.00 UhrSenegal – IrakToronto1st Pick* ServusTV

Samstag, 27. Juni

UhrzeitSpielSpielortTV
2.00 UhrUruguay – SpanienGuadalajara1st Pick* ORF
2.00 UhrKap Verde – Saudi-ArabienHouston1st Pick* ORF
5.00 UhrNeuseeland – BelgienVancouver1st Pick* ORF
5.00 UhrÄgypten – IranSeattle1st Pick* ORF
23.00 UhrPanama – EnglandNew York1st Pick* ORF
23.00 UhrKroatien – GhanaPhiladelphia1st Pick* ORF

Sonntag, 28. Juni

UhrzeitSpielSpielortTV
1.30 UhrKolumbien – PortugalMiami1st Pick* ServusTV
1.30 UhrDR Kongo – UsbekistanAtlanta1st Pick* ServusTV
4.00 UhrJordanien – ArgentinienDallasServusTV
4.00 UhrAlgerien – ÖsterreichKansas CityORF

K.o.-Phase

Sechzehntelfinale

Sonntag, 28. Juni

UhrzeitSpielSpielortTV
21.00 Uhr2.A – 2.BLos AngelesServusTV

Montag, 29. Juni

UhrzeitSpielSpielortTV
19.00 Uhr1.C – 2.FHoustonORF
22.30 Uhr1.E – 3.A/B/C/D/FBostonORF

Dienstag, 30. Juni

UhrzeitSpielSpielortTV
3.00 Uhr1.F – 2.CMonterreyORF
19.00 Uhr2.E – 2.IDallasServusTV
23.00 Uhr1.I – 3.C/D/F/G/HNew YorkServusTV

Mittwoch, 1. Juli

UhrzeitSpielSpielortTV
3.00 Uhr1.A – 3.C/E/F/H/IMexiko-StadtServusTV
18.00 Uhr1.L – 3.E/H/I/J/KAtlantaORF
22.00 Uhr1.G – 3.A/E/H/I/JSeattleORF

Donnerstag, 2. Juli

UhrzeitSpielSpielortTV
2.00 Uhr1.D – 3.B/E/F/I/JSan FranciscoORF
21.00 Uhr1.H – 2.JLos AngelesServusTV

Freitag, 3. Juli

UhrzeitSpielSpielortTV
1.00 Uhr2.K – 2.LTorontoServusTV
5.00 Uhr1.B – 3.E/F/G/I/JVancouverServusTV
20.00 Uhr2.D – 2.GDallasORF

Samstag, 4. Juli

UhrzeitSpielSpielortTV
0.00 Uhr1.J – 2.HMiamiORF
3.30 Uhr1.K – 3.D/E/I/J/LKansas CityORF

Achtelfinale

Samstag, 4. Juli

UhrzeitSpielSpielortTV
19.00 UhrSieger #73 – Sieger #75HoustonServusTV
23.00 UhrSieger #74 – Sieger #77PhiladelphiaServusTV

Sonntag, 5. Juli

UhrzeitSpielSpielortTV
22.00 UhrSieger #76 – Sieger #78New YorkORF

Montag, 6. Juli

UhrzeitSpielSpielortTV
2.00 UhrSieger #79 – Sieger #80Mexiko-StadtORF
21.00 UhrSieger #83 – Sieger #84DallasServusTV

Dienstag, 7. Juli

UhrzeitSpielSpielortTV
2.00 UhrSieger #81 – Sieger #82SeattleServusTV
18.00 UhrSieger #86 – Sieger #88AtlantaORF
22.00 UhrSieger #85 – Sieger #87VancouverORF

Viertelfinale

DatumUhrzeitSpielSpielortTV
Donnerstag, 9. Juli22.00 UhrSieger #89 – Sieger #90BostonORF
Freitag, 10. Juli21.00 UhrSieger #93 – Sieger #94Los AngelesORF
Samstag, 11. Juli23.00 UhrSieger #91 – Sieger #92MiamiServusTV
Sonntag, 12. Juli3.00 UhrSieger #95 – Sieger #96Kansas CityServusTV

Halbfinale

DatumUhrzeitSpielSpielortTV
Dienstag, 14. Juli21.00 UhrSieger #97 – Sieger #98Dallas1st Pick* ORF
Mittwoch, 15. Juli21.00 UhrSieger #99 – Sieger #100Atlanta1st Pick* ORF

Spiel um Platz 3

DatumUhrzeitSpielSpielortTV
Samstag, 18. Juli23.00 UhrVerlierer #101 – Verlierer #102MiamiServusTV

Finale

DatumUhrzeitSpielSpielortTV
Sonntag, 19. Juli21.00 UhrSieger #101 – Sieger #102New YorkORF

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