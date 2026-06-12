Tragödie bei Ausflug: Auto fährt in Schülergruppe

Ein Schulausflug, der in einer Tragödie endet: In den Niederlanden wurden Kinder auf einem Radweg von einem Auto erfasst.

Bei einem Schulausflug in der niederländischen Region Seeländisch Flandern sind am Donnerstagmittag drei Kinder und ein Erwachsener ums Leben gekommen. Ein Auto erfasste eine Gruppe von 14 Schülern und zwei Begleitpersonen, die gemeinsam mit dem Fahrrad unterwegs waren. Vier weitere Kinder erlitten schwere Verletzungen.

Unfallhergang

Wie NOS berichtet, soll das Fahrzeug in einer Kurve geradeaus weitergefahren sein und dabei die Radfahrgruppe auf dem Radweg getroffen haben.

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Das stark beschädigte Auto kam schließlich in einem Straßengraben zum Stillstand. Ein 19-Jähriger wurde noch vor Ort festgenommen; die Ermittlungen zu seiner Rolle bei dem Unfall laufen.

Reaktionen

„Was für jedes Kind und jede Grundschule ein Highlight sein sollte – der Schulausflug – endet in einem Alptraum“, sagte Ministerpräsident Rob Jetten. Bürgermeister Franc Weerwind erklärte: „Ganz Terneuzen weint und ist zutiefst betrübt.“