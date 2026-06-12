KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Vier Tote

Tragödie bei Ausflug: Auto fährt in Schülergruppe

Tragödie bei Ausflug: Auto fährt in Schülergruppe
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein Schulausflug, der in einer Tragödie endet: In den Niederlanden wurden Kinder auf einem Radweg von einem Auto erfasst.

Bei einem Schulausflug in der niederländischen Region Seeländisch Flandern sind am Donnerstagmittag drei Kinder und ein Erwachsener ums Leben gekommen. Ein Auto erfasste eine Gruppe von 14 Schülern und zwei Begleitpersonen, die gemeinsam mit dem Fahrrad unterwegs waren. Vier weitere Kinder erlitten schwere Verletzungen.

Unfallhergang

Wie NOS berichtet, soll das Fahrzeug in einer Kurve geradeaus weitergefahren sein und dabei die Radfahrgruppe auf dem Radweg getroffen haben.

Das stark beschädigte Auto kam schließlich in einem Straßengraben zum Stillstand. Ein 19-Jähriger wurde noch vor Ort festgenommen; die Ermittlungen zu seiner Rolle bei dem Unfall laufen.

Reaktionen

„Was für jedes Kind und jede Grundschule ein Highlight sein sollte – der Schulausflug – endet in einem Alptraum“, sagte Ministerpräsident Rob Jetten. Bürgermeister Franc Weerwind erklärte: „Ganz Terneuzen weint und ist zutiefst betrübt.“

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Alkoholverbot
Alkohol-Automaten verboten – Betreiber schlagen zurück
| Börsendebüt
Ära der Billionäre – SpaceX-Börsengang katapultiert Elon Musk in neue Höhen
| Irankonflikt
Trump verkündet Sieg: „Iran-Krieg ohne Europa gewonnen“
| Netzausfall
Meta-Blackout: Millionen Nutzer starren auf leere Bildschirme
| Steuerstreit
Trotz Alkohol-Steuer: Staat kassiert weniger statt mehr ab
MEHR AKTUELLE NEWS