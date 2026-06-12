Verdacht auf Amtsmissbrauch – Staatsbürgerschaften werden umfassend überprüft

Ein Zufallsfund bringt eine Landesbedienstete ins Visier der Justiz – und wirft Fragen über Kontrolllücken in der Verwaltung auf.

Ein mutmaßlicher Missbrauch in der Staatsbürgerschaftsabteilung des Landes Oberösterreich beschäftigt Justiz und Verwaltung gleichermaßen. Eine 25-jährige Landesbedienstete steht im Verdacht des Amtsmissbrauchs – und die Ermittlungen weiten sich aus: Die Staatsanwaltschaft prüft mittlerweile, ob die Beschuldigte für die Ausstellung der Staatsbürgerschaft eine Gegenleistung erhalten hat. Ob Zahlungen tatsächlich geflossen sind, sollen die laufenden Untersuchungen zeigen.

Ans Licht gekommen war der Fall durch einen Zufallsfund. Mitarbeiter des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl stießen bei der Bearbeitung eines Aufenthaltstitels für einen 63-jährigen Tschetschenen auf eine Ungereimtheit: Der Mann war bereits als österreichischer Staatsbürger im System erfasst – inklusive Reisepass. Die daraufhin eingeleiteten Überprüfungen förderten weitere Widersprüche zutage.

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Ob der Betroffene die gesetzlichen Voraussetzungen für die Staatsbürgerschaft überhaupt erfüllte, ist fraglich; unter anderem werden seine Deutschkenntnisse geprüft. Zudem sollen in den zugehörigen Akten wesentliche Unterlagen fehlen.

Interne Prüfung

Landesamtsdirektor Thomas Schäffer ordnete nach Bekanntwerden des Vorfalls eine umfassende interne Prüfung an. Ein erster Zwischenbericht der Internen Revision ergab bislang keine Hinweise auf weitere verdächtige Fälle. Die gesamte Abteilung wurde einer Überprüfung unterzogen, bei den Kollegen der Beschuldigten wurden Stichproben vorgenommen.

Sämtliche Verfahren, an denen die 25-Jährige selbst mitgewirkt hat, werden hingegen vollständig durchleuchtet – dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Zuvor hatte das Land angekündigt, Dutzende Staatsbürgerschaftsakten einer eingehenden Kontrolle zu unterziehen.

Verschärfte Abläufe

Als direkte Konsequenz aus der Affäre werden die internen Abläufe nun grundlegend verschärft. Akten in der Staatsbürgerschaftsabteilung dürfen künftig ausschließlich digital angelegt werden, um das Verschwinden von Dokumenten zu verhindern. Darüber hinaus dürfen Bescheide über die Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft fortan nur noch von eigens geschultem Personal ausgestellt werden.

Offen bleibt weiterhin die Rolle eines Gruppenleiters der betroffenen Abteilung, dessen Unterschrift sich ebenfalls auf der mutmaßlich rechtswidrig ausgestellten Staatsbürgerschaft findet. Strafrechtliche Vorwürfe gegen ihn sind derzeit nicht bekannt.

Er wurde jedoch damit beauftragt, neue Kontrollmechanismen zu erarbeiten, die vergleichbare Vorfälle künftig ausschließen sollen.