Tunnel-Unfall: Biker stirbt, Beifahrerin schwer verletzt

Im Schönbergtunnel bei Schwarzach endete eine Motorradfahrt tragisch – ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte an.

📍 Ort des Geschehens

Mittwochvormittag ereignete sich im Schönbergtunnel bei Schwarzach im Pongau ein schwerer Unfall, zu dem ein Großaufgebot an Einsatzkräften ausrückte.

Kurz nach 9 Uhr schlugen bei den Feuerwehren in Schwarzach im Pongau und St. Veit im Pongau die Alarmglocken an. Die erste Meldung, die bei den Einsatzkräften einging, lautete: „Zwei Schwerverletzte nach Unfall mit Motorrad.“

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Erschütternder Unfallort

Was die Retter am Unfallort vorfanden, war erschütternd. Die Feuerwehr übernahm die Absicherung der Unfallstelle, richtete eine Beleuchtung ein und stellte den Brandschutz im Tunnel sicher. Gleichzeitig unterstützten die Florianis das Rettungspersonal und die Notärzte bei der medizinischen Versorgung der Verletzten.

Tödliche Folgen

Der Lenker des Motorrads erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Frau, die auf dem Sozius mitgefahren war, wurde mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus Schwarzach im Pongau transportiert.

Der Schönbergtunnel war nach dem Unfall für etwa eine Stunde komplett gesperrt, bevor er wieder für den Verkehr freigegeben wurde.

Zum genauen Hergang des Unfalls liegen derzeit noch keine näheren Informationen vor.