KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Arbeitsunfall

Kein Sicherheitsgurt: Zwei Arbeiter stürzen acht Meter in die Tiefe

Kein Sicherheitsgurt: Zwei Arbeiter stürzen acht Meter in die Tiefe
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Acht Meter Tiefe, kein Sicherheitsgurt – auf einer Baustelle in Wels endet ein Arbeitstag mit einem Hubschraubereinsatz.

Sechs Arbeiter aus Rumänien waren am Dienstagnachmittag damit beschäftigt, auf dem Dach eines Gebäudes in Wels eine Photovoltaikanlage zu montieren. Gegen 17 Uhr kam es dabei zu einem schweren Unfall: Ein 23-Jähriger und ein 26-Jähriger stürzten während der Montage eines Panels aus rund acht Metern Höhe in die Tiefe.

Kein Sicherheitsgurt

Keiner der beiden trug zum Zeitpunkt des Sturzes einen Sicherheitsgurt. Weder die Bauherren noch die übrigen Arbeiter auf dem Dach konnten den Unglücksmoment selbst beobachten – es gab keine Augenzeugen.

Der genaue Hergang des Unfalls ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurden die beiden Verletzten mit dem Rettungshubschrauber „Martin 3″ in das Klinikum Wels beziehungsweise in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck geflogen.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| „Neue Seidenstraße“
Neue Autobahn am Balkan: Bauarbeiten für Abschnitt Bijeljina – Brčko starten
| Schulden
Fiskalrat schlägt Alarm: 5,7 Milliarden fehlen – Österreich läuft die Zeit ab
| Schweigegeld
Im Saunaclub kennengelernt: Prostituierte erpresst Priester mit Nacktfotos
| Spektakel
Strenge Regeln beim Sommernachtskonzert in Schönbrunn
| Hitzewelle
Kommt die 40-Grad-Hitze? Österreich vor Wetterumschwung
MEHR AKTUELLE NEWS