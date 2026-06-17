Kein Sicherheitsgurt: Zwei Arbeiter stürzen acht Meter in die Tiefe

Acht Meter Tiefe, kein Sicherheitsgurt – auf einer Baustelle in Wels endet ein Arbeitstag mit einem Hubschraubereinsatz.

Sechs Arbeiter aus Rumänien waren am Dienstagnachmittag damit beschäftigt, auf dem Dach eines Gebäudes in Wels eine Photovoltaikanlage zu montieren. Gegen 17 Uhr kam es dabei zu einem schweren Unfall: Ein 23-Jähriger und ein 26-Jähriger stürzten während der Montage eines Panels aus rund acht Metern Höhe in die Tiefe.

Kein Sicherheitsgurt

Keiner der beiden trug zum Zeitpunkt des Sturzes einen Sicherheitsgurt. Weder die Bauherren noch die übrigen Arbeiter auf dem Dach konnten den Unglücksmoment selbst beobachten – es gab keine Augenzeugen.

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Der genaue Hergang des Unfalls ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurden die beiden Verletzten mit dem Rettungshubschrauber „Martin 3″ in das Klinikum Wels beziehungsweise in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck geflogen.