Top Gear“-Star Clarkson an Krebs erkrankt: Erschütternder Abschied an Fans (VIDEO)

Erst eine Herznotoperation, jetzt eine Krebsdiagnose – Jeremy Clarkson kämpft erneut um seine Gesundheit.

In seiner Amazon-Prime-Dokumentarserie „Clarkson’s Farm“ hat der britische Fernsehmoderator und Journalist Jeremy Clarkson öffentlich gemacht, dass bei ihm ein „aggressiver“ Krebs diagnostiziert wurde. Der vor allem durch „Top Gear“ und „The Grand Tour“ bekannte Moderator erklärte, dass die Erkrankung im Zuge einer Routineuntersuchung im Mai dieses Jahres entdeckt worden sei. Trotz der aggressiven Natur des Tumors wurde die Diagnose in einem sehr frühen Stadium gestellt.

In einer emotionalen Szene der vorletzten Folge der laufenden Staffel teilte Clarkson seinen sichtlich erschütterten Hof-Mitarbeitern Kaleb Cooper und Charlie Ireland die Nachricht mit den Worten mit: „Ich habe Krebs.“ Laut Berichten britischer Medien handelt es sich dabei um Prostatakrebs. Im weiteren Verlauf der Episode wird zudem geschildert, dass sich Clarkson bereits einem Ultraschall-Eingriff unterzogen hat, bei dem rund zehn Prozent der Prostata – jener Teil, der vom Krebs befallen war – entfernt wurden.

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Kampf ums Überleben

Der TV-Moderator, der erst vor rund eineinhalb Jahren eine Notoperation am Herzen überstehen musste, gab sich dabei gewohnt kämpferisch. Dennoch meldete er sich am Ende der Folge aus einem Krankenhausbett zu Wort und sprach offen über Komplikationen im Zuge der Behandlung: „Einige Behandlungen sind schiefgelaufen, sagen wir es mal so. Ich werde eine Weile hier sein.“

🚨HEARTBREAKING BOMBSHELL FROM DIDDLY SQUAT: JEREMY CLARKSON REVEALS HE HAS CANCER 😢 In the final two episodes of Clarkson’s Farm Season 5, Jeremy Clarkson shares some truly devastating personal news. Jeremy is in his office discussing the farm harvest with Charlie and Kaleb… pic.twitter.com/MN9IDXlczS — J Stewart (@triffic_stuff_) June 17, 2026

Mit bewegenden Worten verabschiedete er sich von seinen Zuschauerinnen und Zuschauern: „Wenn das alles erfolgreich ist, sehen wir uns in der sechsten Staffel wieder. Wenn nicht, dann nicht. Macht es gut.“ Die entsprechenden Szenen verbreiteten sich daraufhin rasch in den sozialen Medien, wo sie bei Fans für große Betroffenheit sorgten.