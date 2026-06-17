Am 15. Jänner 2026 stellte der Europäische Gerichtshof in der Rechtssache C-77/24 klar, dass Spieler ihre Verluste aus Online-Glücksspielen vor den Gerichten ihres Wohnsitzlandes einklagen können. Der Ausgangsfall kam aus Österreich, das beklagte Casino saß in Malta. Für alle, die hierzulande online spielen, hängt damit fast alles an einer einzigen Frage: Besitzt der Anbieter eine österreichische Konzession?

Die Antwort fällt vielen schwerer, als sie denken. Und sie wird gerade wichtiger, weil sich die Spielregeln ändern.

Eine neue Glücksspielbehörde soll bis Mitte 2026 übernehmen

Seit November 2025 liegt ein Entwurf für ein neues Glücksspielgesetz in Begutachtung. Er sieht eine eigene Glücksspielbehörde vor, unabhängig vom Finanzministerium, die Konzessionen vergibt und den Markt kontrolliert. In Kraft treten soll das Gesetz bis Mitte 2026.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Eine echte Marktöffnung steht trotzdem nicht im Entwurf. Finanzminister Markus Marterbauer will am Online-Monopol festhalten und nicht konzessionierten Anbietern den Zugang erschweren, über IP-Sperren und über Payment-Blocking, also das Blockieren von Zahlungen an diese Plattformen. Ob das technisch hält, ist offen. Beides lässt sich umgehen, und das ist auch den Behörden bekannt. Der Hintergrund ist ein großer Graumarkt, über den ein Gutteil des Online-Glücksspiels in Österreich an Anbietern ohne heimische Konzession läuft. Das Monopol bleibt also vorerst.

Was lizenziert in Österreich tatsächlich bedeutet

Das Wort klingt nach Sicherheit. In Österreich ist es aber enger gefasst, als die Werbung nahelegt. Wer online nach Angeboten sucht, landet rasch bei Dutzenden Seiten mit einer Lizenz aus Malta, Gibraltar oder Curaçao, die in Österreich keine gültige Konzession haben. Für Online-Casinospiele, zu denen Slots gehören, gibt es derzeit genau einen Anbieter mit österreichischer Konzession. Alle anderen bewegen sich in einer Grauzone. Spieler suchen die besten Online Slots daher zunehmend bei transparenten Vergleichsportalen, die die Recherche-Arbeit im Voraus erledigen und nur seriöse Anbieter präsentieren.

Bei Sportwetten ist die Lage anders, dort sind mehrere Wettanbieter konzessioniert. Für Casino-Slots gilt das nicht.

Der Oberste Gerichtshof hat das mehrfach festgehalten. Das Monopol verstößt demnach nicht gegen EU-Recht, und Verträge mit Anbietern ohne heimische Konzession sind nichtig.

Woran erkennt man eine konzessionierte Plattform?

Im Alltag ist der Unterschied schwer zu sehen. Die Seiten sind frei erreichbar, werben auf Deutsch und wirken seriös. Ein paar Merkmale helfen bei der Einordnung:

Die Konzession: Für Online-Casinospiele zählt allein eine österreichische Konzession, nicht eine EU-Lizenz aus einem anderen Land.

Der Spielerschutz: Verbindliche Einzahlungslimits, eine funktionierende Selbstsperre, Alterskontrolle und Realitätschecks gehören zum legalen Angebot dazu.

Die Transparenz: Anbieter, Aufsicht und Auszahlungsregeln stehen im Impressum, nicht im Werbebanner.

Fehlt eines dieser Merkmale, ist Vorsicht angebracht. Bei einem konzessionierten Anbieter lassen sich Lizenznummer und Aufsicht leicht prüfen, statt dass Boni vom Kleingedruckten ablenken.

Wer ohne Konzession spielt, kann sein Geld einklagen

Die Rechtslage ist klarer als die Praxis. Weil Verträge mit nicht konzessionierten Anbietern nichtig sind, lassen sich Verluste grundsätzlich zurückfordern. Vor dem Bezirksgericht Salzburg bekam ein Spieler auf diesem Weg 27.000 Euro zugesprochen, wie finanz.at berichtete. Das EuGH-Urteil vom Jänner 2026 stützt diese Linie, weil Betroffene nun im eigenen Land klagen können und nicht in Malta.

Einfach ist das trotzdem nicht. Manche Anbieter zahlen rechtskräftige Urteile nicht freiwillig, und die Vollstreckung im Ausland zieht sich. Dazu kommt eine Kehrseite, die selten erwähnt wird. Ist der Vertrag nichtig, kann auch das Casino ausgezahlte Gewinne zurückfordern. Wer unterm Strich im Plus war, steht also nicht automatisch besser da.

Laut Der Standard sind aus solchen Verfahren ein paar hundert Millionen Euro offen, tausende Spieler warten auf ihr Geld (28. Mai 2026).

Hilfe gibt es kostenlos und anonym

Hinter diesen Verfahren stehen Menschen, die oft mehr verloren haben als Geld. Die Wiener Spielsuchthilfe betreute zwischen 1986 und 2024 insgesamt 27.227 Fälle. Online-Slots spielen dabei eine eigene Rolle, weil sie schnell getaktet sind und in kurzer Zeit hohe Summen bewegen.

Wer merkt, dass das Spielen entgleitet, findet kostenlose und anonyme Anlaufstellen. Die Spielsuchthilfe berät persönlich und telefonisch, das Sozialministerium listet Angebote in allen Bundesländern, und der anonyme Online-Kurs „Genuggespielt“ der Sucht- und Drogenkoordination Wien richtet sich an alle, die ihr Spielverhalten überprüfen wollen.

Voraussetzungen für Rückforderungen

Eine Rückforderung steht und fällt mit den Unterlagen. Hilfreich sind Kontoauszüge mit den Einzahlungen an das Casino, eine Bestätigung des Spielerkontos sowie E-Mails oder Screenshots vom Anbieter. Auch wenn nicht alles vollständig vorliegt, lohnt sich eine erste Prüfung, denn vieles lässt sich später rekonstruieren.

Zeit ist der zweite Faktor. Ansprüche verjähren, und die Fristen hängen vom Einzelfall ab. Wer lange wartet, riskiert, dass ein Teil der Verluste rechtlich nicht mehr greifbar ist.

Den Gang vor Gericht muss niemand allein gehen. Spezialisierte Kanzleien und Prozessfinanzierer übernehmen solche Verfahren, oft mit kostenloser Erstprüfung und teils ohne eigenes Kostenrisiko, weil sie im Erfolgsfall an der Rückzahlung beteiligt werden. Eine Garantie ist das nicht. Ob ein Anspruch durchsetzbar ist, entscheidet sich am konkreten Fall, am Anbieter und am Zeitraum des Spielens.

Die nächste Grundsatzentscheidung des EuGH zum Monopol wird nicht vor 2027 erwartet. Bis dahin bleibt der Markt, was er ist: eine Grauzone, in der ein einziger Anbieter konzessioniert ist und alle anderen darauf wetten, dass sich daran nichts ändert.