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Klimaanlage im Gemeindebau: Genehmigung, Kosten und Regeln 2026

Klimaanlage im Gemeindebau: Genehmigung, Kosten und Regeln 2026
Seit Mai 2026 sind Split-Klimageräte im Gemeindebau leichter erlaubt. (Foto: iStockphoto)
6 Min. Lesezeit |
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