Neu entwickeltes System: So soll die schmelzende Arktis wieder zufrieren

50.000 Tonnen Meerwasser, minus 40 Grad – und ein Stück Arktis wächst wieder. Ein britisches Start-up testet das Undenkbare.

Seit Jahrzehnten schwindet das arktische Eis – die sommerliche Eisfläche hat sich in den vergangenen 45 Jahren um rund 40 Prozent verringert. Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Arktis bereits in zehn Jahren den ersten eisfreien Septembertag erleben könnte.

Ein Projekt des britischen Start-ups Real Ice könnte diesem Trend zumindest kurzfristig entgegenwirken. Mit finanzieller Unterstützung der britischen Regierung pumpten Forscher im Winter 50.000 Tonnen Meerwasser auf die Eisdecke nahe Cambridge Bay im kanadischen Territorium Nunavut. Bei einer Außentemperatur von minus 40 Grad Celsius gefror das Wasser unmittelbar – die ohnehin 1,5 Meter dicke Eisschicht wuchs dadurch um rund 50 Zentimeter, und die Gesamtfläche vergrößerte sich spürbar.

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Auf Satellitenaufnahmen ist das Testgebiet als helle Insel inmitten einer zunehmend blauen Umgebung zu erkennen.

Stimmen aus Nunavut

Hinter Real Ice steht Andrea Ceccolini, ein Unternehmer mit Hintergrund in der Technologiebranche, der dort ein milliardenschweres Unternehmen aufgebaut hat und sein Wissen nun in den Dienst des Umweltschutzes stellt. Über die ersten Resultate seines Teams äußerte er sich gegenüber der britischen Zeitung „The Guardian“: „Das ist wirklich unglaublich.“

Das Testgebiet liegt in Nunavut, dessen Bevölkerung zu rund 83 Prozent aus Inuit besteht. Kyle Weese (34), ein Einwohner der Region, bringt die Bedeutung des Eises auf den Punkt: „Für uns ist das Eis überlebenswichtig.“ Es diene als Transportweg, als Grundlage für den Fischfang und für die Jagd.

Die Veränderungen durch den Klimawandel beobachtet er seit Jahren: „Das Eis wird immer dünner, wenn es friert, braucht es länger als früher, um wieder zu frieren. Dafür geht die Schmelze dann schneller. Das verändert sich alles.“

Skalierung & Kritik

Real Ice prüft nun, ob die Methode in einem größeren Maßstab angewendet werden kann. Anstelle von Arbeitskräften, die auf dem Eis eingesetzt werden müssten, setzt das Unternehmen auf autonome Unterwasserdrohnen. Ein erster Prototyp wurde bereits in Finnland erprobt.

Das Vorhaben ist jedoch nicht unumstritten: Kritiker sehen mögliche Umweltrisiken und warnen davor, dass sogenanntes Geo-Engineering den Blick dafür verstellen könnte, dass eine Trendwende beim Klimawandel letztlich nur durch eine drastische Reduktion der CO₂-Emissionen erreichbar ist.

Professor Shaun Fitzgerald von der University of Cambridge spricht sich dennoch für weitere Forschungsarbeit in der Arktis aus: „Es wäre genau das Richtige.“ Auch Ceccolini will die Untersuchungen fortsetzen. „Wir müssen die wichtigen Fragen beantworten: Ist unsere Methode wirklich effektiv, gibt es ungewünschte Auswirkungen und ist es wirtschaftlich skalierbar?“