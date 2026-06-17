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Dalic hat entschieden: So startet Kroatien gegen England

Dalic hat entschieden: So startet Kroatien gegen England
FOTO: EPA/Piotr Nowak
2 Min. Lesezeit |

Sechs Trainingseinheiten, klare Signale, ein System – Kroatiens Startelf gegen England nimmt konkrete Formen an.

Mateo Kovacic galt lange als Wackelkandidat für die Startelf – doch die jüngsten Signale aus dem kroatischen Lager deuten darauf hin, dass er doch von Beginn an auf dem Rasen stehen und Luka Modric im zentralen Mittelfeld zur Seite stehen wird. Vor den beiden sollen Petar Sucic und Martin Baturina als doppelte Zehner agieren – wobei Baturina in den vergangenen zwei bis drei Monaten zum wohl größten Aufsteiger im Kader der Feurigen avanciert ist.

Aus dem Basiscamp in Alexandria, wo die Redaktion sechs Trainingseinheiten der kroatischen Nationalmannschaft verfolgen konnte, lassen sich bereits klare Rückschlüsse auf die Startelf für das heutige Duell gegen England ziehen. Ergänzt werden diese Eindrücke durch die zuletzt absolvierten Testspiele sowie die öffentlichen Aussagen von Teamchef Zlatko Dalic. Der Trainer hat unmissverständlich kommuniziert, dass seine Mannschaft im 3-4-2-1-System auflaufen soll – ein System, das er bereits in drei anspruchsvollen Testspielen gegen Brasilien, Belgien und Kolumbien konsequent eingesetzt hat.

Dalics Stammelf

Im Tor ist Dominik Livakovic gesetzt, die Dreierkette dahinter soll aus Josip Sutalo, Luka Vuskovic und Josko Gvardiol bestehen. Auf den Außenbahnen gelten Josip Stanisic rechts und Ivan Perisic links als gesetzt, das Herzstück des Mittelfelds bildet Luka Modric. Diese sieben Positionen scheinen unverrückbar.

Fragezeichen bleiben hingegen hinter den offensiveren Mittelfeldpositionen sowie dem Angriff. Den vorliegenden Informationen zufolge war Kovacics Einsatz in der Startelf bis zuletzt offen – aktuell spricht jedoch einiges dafür, dass er neben Modric beginnt, während Sucic und Baturina als Zehner dahinter agieren. Denkbar wäre auch eine Variante, in der Andrej Kramaric auf der rechten Zehnerposition beginnt, Sucic ins zentrale Mittelfeld rückt und Kovacic zunächst auf der Bank Platz nimmt.

Musa als Spitze

Im Angriff lichtet sich der Nebel zusehends. Trotz gesunder interner Konkurrenz und der zu erwartenden Rotation im Turnierverlauf verdichten sich die Hinweise aus dem kroatischen Lager, dass Petar Musa gegen England in der Startelf stehen wird.

Er übernimmt seine vertraute Rolle als alleinige Spitze, in der er zuletzt auch für seinen Klub FC Dallas regelmäßig überzeugte und traf.

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