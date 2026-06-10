Dalić überrascht: „BiH hat Kroatien kopiert – wünsche ihnen Glück

Zlatko Dalic reist mit klarem Kopf zur WM – und mit einer überraschenden Botschaft an die Nachbarn aus BiH im Gepäck.

Kroatien schließt seine WM-Vorbereitung ab. Nach den Freundschaftsspielen gegen Belgien und Slowenien bricht die Mannschaft von Zlatko Dalic nun in die USA auf, wo die abschließenden Trainingseinheiten vor dem Auftaktmatch gegen England stattfinden werden. Das Duell mit den Three Lions ist für den 17. Jänner in Arlington, Texas angesetzt.

Vor der Abreise war Dalic zu Gast in der Sendung RTL Direkt. Im Interview sprach der kroatische Teamchef über den Zustand seiner Mannschaft, die Bedeutung der erfahrenen Kräfte im Kader, die öffentlichen Erwartungen, das bevorstehende England-Spiel – und überraschend auch über den WM-Auftritt von Bosnien und Herzegowina. Besonders aufhorchen ließ seine Einschätzung, dass BiH in vielem dem kroatischen Weg gefolgt sei.

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„Ich freue mich sehr, dass BiH bei der WM dabei ist. Sie haben Kroatien kopiert – im besten Sinne. Sie haben das gemacht, was auch wir gemacht haben: eine gute Atmosphäre geschaffen, den richtigen Mix gefunden und einen Teamchef engagiert, der die richtigen Entscheidungen trifft. Das hat sich ausgezahlt. Sie haben selbst gesagt, dass die kroatische Nationalmannschaft ihr Vorbild ist, und ich freue mich aufrichtig, dass sie dabei sind. Sie haben eine machbare Gruppe und ich wünsche ihnen alles Gute“, sagte Dalic gegenüber RTL Direkt.

England-Spiel im Fokus

Was die eigene Mannschaft betrifft, zeigte sich Dalic vor dem Abflug gelassen. Die Vorbereitung in Rijeka und die Stimmung im Team hätten ihn überzeugt. „Wir haben rund zehn Tage intensiv in Rijeka gearbeitet. Die Atmosphäre hat gestimmt. Die beiden Testspiele haben uns wichtige Erkenntnisse gebracht – wir wissen jetzt, wo wir stehen. Bis zum England-Spiel haben wir noch sieben Tage, und ich bin Optimist“, so der Teamchef. Das Auftaktmatch könnte seiner Einschätzung nach den Verlauf des gesamten Turniers bestimmen.

„Das ist unser schwerster Brocken. Das erste Spiel gibt die Richtung vor – das war bei den letzten beiden Weltmeisterschaften nicht anders. Wir treffen auf eine große Nation mit einer großen Mannschaft. Die Engländer arbeiten seit Jahren daran, endlich ganz oben anzukommen, aber es ist ihnen bislang nicht gelungen. Sie haben einen neuen Teamchef, neue Ansätze – wir haben sie genau studiert. Meine erste Elf steht bereits fest, die Testspiele haben uns die nötigen Antworten geliefert. Wir müssen uns vor niemandem verstecken“, betonte Dalic.

Auch auf die Säulen seiner Mannschaft – jene Spieler, die seit den großen Erfolgen der vergangenen Jahre dabei sind – ging der Trainer ein. Er machte deutlich, dass die Routiniers weiterhin gefragt sind, Kroatien aber gleichzeitig Raum für frische Kräfte schaffen müsse. „Das sind Spieler, die seit 2018 von Anfang an dabei sind. Ich schätze sie sehr und sie bedeuten mir viel. Aber sie sind acht Jahre älter geworden, jüngere Generationen drängen nach. Sie werden eine wichtige Rolle spielen und bleiben für mich unverzichtbar – gleichzeitig bin ich mir bewusst, dass wir die jungen Spieler fördern müssen. Die Erfahrenen werden da sein, aber mit der Unterstützung einer jüngeren Generation im Rücken“, erklärte er. Auf die Frage, ob der Mannschaft Lebendigkeit und Tempo fehle, antwortete Dalic, dass genau hier die Jungen ansetzen sollen.

„Mit jungen Spielern und ihrer Energie wollen wir das ausgleichen. Wir waren nie eine Mannschaft, die für Schnelligkeit bekannt war. Wir hatten immer unsere eigene Spielweise – kontrollierter Ballbesitz, Geduld, Effizienz. Ich glaube an das, was wir tun, und ich bin Optimist“, sagte er.

Dalics klare Ansage

Dalic stellte klar, dass es bei einem Turnier nicht um ästhetischen Fußball geht, sondern um Ergebnisse. „Das hier ist ein Turnier. Es geht nicht um Schönheit und nicht ums Genießen. Man muss pragmatischen Fußball annehmen und auf das Resultat spielen – so gewinnt man Turniere. Alles beginnt in der Defensive, wir müssen stabil stehen. Bei den letzten beiden Weltmeisterschaften hatten wir eine sehr solide Defensivleistung. Man darf dem Gegner keine leichten Tore schenken. Ein 1:0 ist mir lieber als ein 4:3„, machte Dalic deutlich.

Auch das Etikett der „alten Mannschaft“, das Kroatien seit Jahren anhaftet, ließ Dalic nicht unkommentiert. „Das schreiben sie seit 2018 – wir seien alt, wir seien am Ende. Und trotzdem haben wir gemeinsam mit Frankreich und Deutschland im 21. Jahrhundert die meisten Medaillen bei Weltmeisterschaften geholt.“ England wartet seit 60 Jahren auf eine Medaille, Kroatien hat drei. Man unterschätzt uns ständig, redet uns klein. Wir halten seit acht Jahren durch, wir haben Exzellenz erreicht – durch Qualität, harte Arbeit, Können und taktische Disziplin“, sagte er mit Nachdruck.

Druck verspüre er keinen – das stellte Dalic unmissverständlich klar. „Die Erwartungen und der Ehrgeiz sind groß, aber Druck? Den spüre ich nicht. Nach zwei WM-Medaillen, nach allem, was wir gemeinsam erreicht haben, gibt es nichts, was wir noch beweisen müssten. Wir fahren zur WM, um guten Fußball zu zeigen und Kroatien würdig zu vertreten. Druck können wir uns nur selbst machen“, sagte er.

„Ich weiß, dass sie sich wünschen, dass Kroatien wieder stark, konkurrenzfähig und überzeugend auftritt. Das wollen auch wir. Die Spieler sind bereit, und für das, was wir erreichen wollen, werden wir kämpfen. Ich verspreche, dass wir alles geben werden, damit unser Volk stolz sein kann“, schloss Dalic gegenüber RTL Direkt.