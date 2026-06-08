Modric überreicht Plenkovic signiertes Trikot vor WM-Abreise

Staatsbesuch im Trainingslager: Kroatiens Regierung schickt die Nationalelf mit einem starken Signal in die WM.

Kroatiens Premierminister Andrej Plenkovic hat die Fußballnationalmannschaft in Rijeka persönlich besucht und ihr kurz vor der FIFA-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten den Rückhalt der Regierung versichert. Bei dem Treffen mit Spielern und Betreuerstab würdigte Plenkovic die erfolgreiche Qualifikation und sprach dem Team seinen Glückwunsch aus. Das Turnier findet vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 statt.

In seiner Ansprache erinnerte er daran, dass die Silber- und Bronzemedaillen bei früheren Weltmeisterschaften die Erwartungshaltung der kroatischen Fans geprägt hätten – und zeigte sich überzeugt, dass die Mannschaft auch auf der größten Fußballbühne der Welt zu beeindrucken wisse. Das bevorstehende Turnier, so der Premierminister, biete einer talentierten Generation kroatischer Fußballer erneut die Chance, ihre Emotionen, ihre Stärke und ihren Zusammenhalt zu zeigen und den Fans im ganzen Land unvergessliche Momente zu schenken.

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Staatlicher Rückhalt

Empfangen wurde Plenkovic samt Delegation vom Präsidenten des Kroatischen Fußballverbandes HNS, Marijan Kustic, Cheftrainer Zlatko Dalic, dem technischen Direktor Stipe Pletikosa sowie der stellvertretenden Generalsekretärin Iva Olivari. Der Premierminister unterstrich die enge Zusammenarbeit zwischen Regierung und Verband und bekräftigte den staatlichen Rückhalt für das Nationalteam.

Auch auf das künftige Trainingszentrum des HNS ging Plenkovic ein: Der Bau schreite planmäßig voran, und der Sport nehme in Kroatien einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert ein.

Modrics Geste

Als persönliches Zeichen der Verbundenheit überreichte Kapitän Luka Modric dem Premierminister ein von allen Kaderspielern signiertes Nationaltrikot. HNS-Präsident Kustic dankte Plenkovic im Namen des Verbandes und der Mannschaft für seine anhaltende Unterstützung im Vorfeld des Turniers.

Kustic zeigte sich erfreut darüber, dass der Premierminister plant, eines der Gruppenspiele Kroatiens live zu verfolgen, und äußerte die Hoffnung, ihn auch in den K.-o.-Runden auf der Tribüne begrüßen zu dürfen. Darüber hinaus kündigte der Verbandspräsident an, dass die Nationalmannschaft noch am selben Tag die Baustelle des künftigen HNS-Fußballlagers in Velika Gorica bei Zagreb besichtigen werde, um sich einen direkten Eindruck vom Baufortschritt zu verschaffen.

Für den bedeutenden finanziellen Beitrag der Regierung zur Entwicklung der Anlage sprach Kustic der kroatischen Regierung seinen ausdrücklichen Dank aus – die offizielle Eröffnung des Komplexes sei für das kommende Jahr geplant.