Urlaub an der Adria: Diese Restaurantrechnungen sorgen für Staunen

Montenegro lockt mit Sonne und Adria – doch wer den Geldbeutel vergisst, erlebt eine böse Überraschung schon beim ersten Mittagessen.

Wer in diesem Sommer einen Urlaub an der montenegrinischen Adriaküste plant, sollte eines von Anfang an einkalkulieren: Das Essen und Trinken kann schnell zum größten Kostenfaktor werden – noch vor Unterkunft und Anreise.

Rechnungen aus Gastronomiebetrieben in Budva und Becici zeigen, wie rasch sich die Beträge summieren. Das teuerste dokumentierte Mittagessen in Budva schlug mit 78,70 Euro zu Buche. Allein die Hauptgerichte für zwei Personen kosteten mehr als 50 Euro: gefüllte Tintenfische für 20,50 Euro, ein Karadjordeva-Schnitzel für 18,50 Euro, Meeresfrüchte-Risotto für 16 Euro und eine Hühnerkeule für 14,50 Euro.

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Dazu kamen ein Sopska-Salat um 5,20 Euro, Brot um 1,60 Euro sowie ein Americano um 2,40 Euro.

Preise in Becici

Kaum günstiger fiel eine Rechnung aus einem Restaurant in Becici aus: 77 Euro für ein Essen zu zweit. Den größten Posten machte dabei Fisch aus – zwei Portionen Wolfsbarsch wurden mit 36 Euro verrechnet, also 18 Euro pro Person. Ein Hühnerfilet mit vier Käsesorten kostete 12,50 Euro, salzige Palatschinken 5,50 Euro.

Bei den Getränken schlugen ein Cocktail mit 9 Euro, zwei gezapfte Biere mit 7,60 Euro und zwei Bitter Tonic mit 6,40 Euro zu Buche. Darüber berichtete zuerst Vecernji list.

Zum Vergleich: Laut Numbeo liegt der Preis für eine Mahlzeit in einem preiswerten Restaurant in Montenegro bei 10,00 Euro, während ein Drei-Gänge-Menü für zwei Personen in einem Mittelklasse-Restaurant im Schnitt 45,00 Euro kostet. Die dokumentierten Rechnungen aus Budva und Becici liegen damit deutlich über dem landesweiten Durchschnitt.

Kaffee, Säfte, Tageskosten

Auch wer nur auf einen Kaffee einkehrt, wird in Budva mitunter überrascht. Im beliebten Lokal „Zeleni gaj“ kostet ein einfacher Espresso mit Milch 2,40 Euro, eine Coca-Cola oder Orangina sogar 3,80 Euro. Ein Paar, das sich auf zwei Kaffees und zwei Säfte niederlässt, zahlt damit bereits mehr als 12 Euro – Trinkgeld noch nicht eingerechnet, wie Blic berichtete.

Rechnet man diese Einzelposten zusammen, ergibt sich ein ernüchterndes Bild: Zwei Personen können allein für Restaurantbesuche und Café-Stopps an einem einzigen Tag rund 168 Euro ausgeben. Strandeis, zusätzliche Getränke oder ein Abendausgang sind dabei noch gar nicht berücksichtigt.