Tourismusklischees entlarvt: KI-Video über Montenegro wird zum Hit (VIDEO)

Ein KI-Video über Montenegro sorgt gerade im Netz für Lacher – und trifft dabei einen Nerv weit über die Region hinaus.

Ein mit Künstlicher Intelligenz erstelltes Video, das Montenegro als Urlaubsziel auf augenzwinkernde Art in Szene setzt, macht derzeit in den sozialen Netzwerken die Runde – und das weit über die Landesgrenzen hinaus. Geteilt wurde der Clip vom Nutzer Bojan Pajtic auf der Plattform X, wo er rasch für Aufsehen sorgte.

Das Format erinnert auf den ersten Blick an klassische Tourismuswerbung, entpuppt sich aber schnell als pointierte Satire: Statt glatter Hochglanzbilder setzt das Video auf politische Seitenhiebe, regionale Klischees und einen Humor, der in der Adria-Region bestens bekannt ist.

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Klischees & Seitenhiebe

Zu sehen sind durchaus vertraute Motive – die Bucht von Kotor, das Meer, Fischer, Kellner und lokale Köstlichkeiten –, doch eingebettet in eine Reihe komödiantischer Szenen, die das Urlaubsidyll gekonnt konterkarieren. Staus, überhöhte Touristenpreise, die unverwechselbare Mentalität der Einheimischen und regionale politische Eigenheiten liefern den Stoff für den satirischen Unterton des Clips.

Serbiens Reaktion

Besonders in Serbien schlug das Video hohe Wellen. Der im Video eingeblendete Schriftzug „Montenegro – caci free destination“ wurde dort zum geflügelten Wort und dominierte rasch die Kommentarspalten und Reaktionen in den Netzwerken.

Was als regionaler Insiderwitz begann, entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zu einem viel diskutierten Phänomen, das den Nerv eines breiten Publikums traf.