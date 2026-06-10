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Nächster Österreicher für serbischen Champion

Nächster Österreicher für serbischen Champion
Foto: iStock, epa/ANDREJ CUKIC
1 Min. Lesezeit |

Roter Stern Belgrad holt den nächsten Österreicher – und der Neue bringt frischen Meister-Schwung mit in die serbische Hauptstadt.

Roter Stern Belgrad verstärkt sich mit einem weiteren Österreicher: Muhammed Cham schließt sich dem serbischen Meister an und wird künftig Seite an Seite mit Marko Arnautovic auflaufen. Der 25-jährige Offensivspieler kommt auf Leihbasis von seinem Stammverein Trabzonspor nach Belgrad – mit einer Kaufoption für „Crvena Zvezda“ (Roter Stern) am Ende der Leihdauer.

Meister-Erfahrung mitgebracht

Zuletzt war Cham für Slavia Prag aktiv, wohin er in der vergangenen Saison ausgeliehen worden war. Mit den Pragern holte er die tschechische Meisterschaft und stand in 25 Pflichtspielen auf dem Platz, wobei ihm drei Torvorlagen gelangen. Wie der serbische Meister offiziell bestätigt, bringt der fünffache ÖFB-Teamspieler damit nicht nur Erfahrung aus dem europäischen Vereinsfußball mit, sondern auch frischen Meister-Schwung in die serbische Hauptstadt Belgrad.

Chams Karriereweg führte ihn zuvor durch mehrere Stationen: Er spielte für Clermont Foot, Austria Lustenau, Vendsyssel FF und Admira Wacker, seine fußballerischen Wurzeln liegen im Nachwuchsbereich des VfL Wolfsburg.

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