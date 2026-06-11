Hyundai startet Feiertags-Kampagne mit Marko Arnautovic

Hyundai Österreich setzt vor der Weltmeisterschaft auf Fußball-Emotion, Humor und ein prominentes Gesicht: Marko Arnautovic steht im Mittelpunkt der neuen österreichweiten 360-Grad-Kampagne.

Die Aktion läuft ab sofort auf Plakaten, im Radio, in Printmedien, digital sowie auf Social Media. Als langjähriger ÖFB-Partner stärkt Hyundai damit seine Verbindung zum heimischen Fußball. Zusätzlich wurde erstmals eine eigene Kooperation mit dem Nationalspieler für den Zeitraum März bis Juli 2026 abgeschlossen.

Aufhänger ist ein Moment nach Österreichs erfolgreicher WM-Qualifikation am 18. November 2025: Arnautovic meinte damals in einem Interview, dieser Tag sollte eigentlich zum Feiertag erklärt werden. Hyundai greift diese Aussage auf und macht daraus den Claim: „Willst du einen Feiertag, musst du zu Hyundai.“

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FOTO: Hyundai

Aus der Idee entstehen die Hyundai Feiertage. Im Aktionszeitraum können Kundinnen und Kunden je nach Modell mit dem Jubel-Bonus bis zu 10.500 Euro sparen – in Kombination mit Finanzierung, Versicherung und Eintausch. Arnautovic bringt die Botschaft gewohnt direkt auf den Punkt: „Musst du feiern!“

Hyundai verbindet damit die Euphorie rund um das Nationalteam mit einem konkreten Kundenvorteil. Die Kampagne soll Aufmerksamkeit erzeugen, Emotionen wecken und bewusst ein Schmunzeln auslösen.

Marko Arnautovic mit Mag (FH) Emanuela Novakovic, Marketingleiterin von Hyundai Österreich

FOTO: Hyundai

Marketingleiterin Mag. (FH) Emanuela Novakovic bezeichnet Arnautovic als starke Marke mit Ecken und Kanten: authentisch, wiedererkennbar und unverwechselbar. Seine Feiertags-Aussage habe in der Öffentlichkeit große Resonanz ausgelöst und sei vielfach humorvoll aufgenommen worden.

Für Hyundai ist die Zusammenarbeit Teil einer größeren Fußballstrategie. Im Umfeld der WM-Qualifikation will sich die Marke als stolzer Partner des österreichischen Fußballs positionieren. Arnautovic steht dabei für Leidenschaft, Selbstbewusstsein, Teamgeist und besondere Momente – auf dem Platz und darüber hinaus.