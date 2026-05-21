Marko Arnautović for President!



Marko Arnautović gehört seit vielen Jahren zu den international erfolgreichsten und gleichzeitig bekanntesten Fußballern des Landes. Der exaltierte Star sorgt nicht nur mit seinen Toren und Transfers, sondern auch mit seinem lockeren Mundwerk für Schlagzeilen. Die Sprüche des Sohns einer Österreicherin und eines Serben sind längst in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen und liefern regelmäßig neues Futter für die Satiriker des Landes.



Alleinunterhalter und Stürmerstar

Wenn in wenigen Wochen die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada startet, wird Arnautović wieder der Mittelpunkt der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft sein. Dies gilt, obwohl der mittlerweile 37-jährige Spieler seine Karriere bei Roter Stern Belgrad ausklingen lässt und sich damit am Ende seiner Laufbahn befindet.

Doch das „Motivations-Monster“ Arnautović, der es blendend versteht, Mannschaft und Fans mitzureißen, ist noch nicht verzichtbar geworden. Das zeigt sich besonders nachdrücklich im Finale der Qualifikation für das Turnier. Frech forderte Arnautović im TV-Interview vom österreichischen Bundespräsidenten die Einführung eines weiteren Feiertages, sollte es Österreich gelingen, sich für die Fußball-Weltmeisterschaft zu qualifizieren.

Der Bundespräsident griff den Pass elegant auf und versprach den Feiertag, sollte Arnautović mit dem WM-Pokal aus Amerika zurückkommen. Jetzt, nachdem das WM-Fieber unter den Fans immer stärker ansteigt, geht der Stürmer noch einen Schritt weiter.



Nachfolger von van der Bellen?

Als in den sozialen Medien ein Video mit dem Titel „Marko for President“ auftauchte, folgten heftige Diskussionen. Als diese überschwappten, trat der Fußballstar selbst an und klärte die neugierig gewordenen Fans auf. „Ja, die Gerüchte stimmen“, erklärte Arnautović grinsend.

Im Videoclip sieht man den Fußball, wie er Plakate aufhängt. Die Botschaft darauf schien keine Interpretation zuzulassen. „Marko for President“ stand darauf zu lesen, das warf natürlich Fragen auf. Möchte der Fußballer nach dem Ende seiner aktiven Karriere in die Politik einsteigen und seinen „Sparringpartner“ Alexander van der Bellen gar an der Spitze des Staates ablösen?

Seine Fans zeigten sich jedenfalls erfreut und feierten die Aktion und die ungewöhnliche Idee, die dahintersteckt. Details dazu nannte Arnautović selbst. Er bestätigte die Gerüchte und kündigte an, sich als neuer Bundespräsident für mehr Feiertage in Österreich einsetzen zu wollen. Spätestens da war vielen Anhängern klar, dass der Spaßvogel wieder zugeschlagen hatte.



Die Eskapaden gehören der Vergangenheit an

Denn natürlich denkt der Fußballer nicht an eine zweite Karriere als Politiker, sondern präsentiert mit dieser witzigen Aktion lediglich einen neuen Werbepartner. Der südkoreanische Autohersteller hat Marko Arnautović als neues Werbegesicht engagiert und springt damit rechtzeitig vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft auf den Zug auf. Für Arnautović macht sich die Euphorie im Land vor der WM bezahlt. Er konnte nach Egger Bier binnen kürzester Zeit einen weiteren Sponsor von sich überzeugen.

Schließlich kann das Leben des Fußballers manchmal richtig teuer werden. Als er einst als junger Spieler zu Inter Mailand wechselte, borgte er sich den Bentley eines Teamkollegen und „verlor“ diesen an den Parkservice vor einem Lokal. In Österreich ließ er sich vor 14 Jahren bei einer Polizeikontrolle so provozieren, dass er dem Polizisten entgegenschleuderte: „Du hast mir gar nichts zu sagen. Ich verdiene so viel, ich kann dein Leben kaufen.“

Doch diese Eskapaden gehören längst der Vergangenheit an. Als der Familienvater und Ehemann vor einigen Jahren für viel Geld nach China wechselte, vermisste er seine Familie so sehr, dass er in Depressionen verfiel. Die Umstände der Pandemie ließen Arnautović umdenken, er kehrte nach Europa zurück. In wenigen Wochen hat er die einmalige Chance, seine lange und erfolgreiche Karriere neuerlich zu krönen.



Welche Chancen hat Österreich bei der WM?

Dann beginnt in den USA, Mexiko und Kanada die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Auf die österreichische Fußball-Nationalmannschaft wartet dabei eine schwere Aufgabe, schließlich hat man mit Argentinien den regierenden Weltmeister als einen von drei Gruppengegnern gezogen.

Argentiniens Superstar Lionel Messi sieht sein Team jedoch nicht als Mitfavoriten, sondern setzt auf Frankreich, Spanien und Brasilien. Die besten Online Casinos und ihre Buchmacher geben derzeit Frankreich, Spanien und England die besten Chancen auf den Sieg. Österreich liegt mit einer Quote von 101 lediglich auf Platz 23 der Favoritenliste für die WM 2026.

Mit den Gruppengegnern Jordanien, Argentinien und Algerien hat die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick zumindest zwei machbare Gegner gezogen. Allerdings bergen auch diese Gefahren für Arnautovic und Co. Algerien wird an das legendäre Skandalspiel bei der WM in Spanien zurückdenken. 1982 schlossen Österreich und Deutschland auf dem Spielfeld einen Nichtangriffspakt und sorgten mit dem 1:0Erfolg für Deutschland so dafür, dass Algerien nach Hause fahren musste. Seither finden alle Entscheidungsspiele in der Gruppenphase zeitgleich statt, um Absprachen zu verhindern.

Argentinien hingegen verlor bei der letzten WM sein Auftaktspiel, nur um am Ende ganz oben zu stehen. Österreich gewann bei der letzten Fußball-Europameisterschaft die Todesgruppe rund um Frankreich und überraschte damit alle Beobachter. Diese historischen Spiele zeigen, dass in der Gruppenphase eines großen Turniers alles möglich ist.

Angesichts der Euphorie rund um die österreichische Fußball-Nationalmannschaft erscheint bei einem guten Start in das Turnier vieles möglich. Für Marko Arnautović und seine Mannschaftskollegen kommt es jetzt also darauf an, sich gut vorzubereiten und das Spiel gegen Jordanien am 17. Juni zu gewinnen. Dann wird die Öffentlichkeit wieder einen euphorischen Stürmerstar erleben.