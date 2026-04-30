Arnautovic startet Wahlkampf – „Marko for President!“ (VIDEO)

Plakate, ein Statement, echte Verwirrung: Marko Arnautovic sorgt mal wieder für Aufsehen – und diesmal weit abseits des Rasens.

Marko Arnautovic hat das Netz mal wieder fest im Griff – und diesmal nicht mit einem Tor, sondern mit einem Clip, der zunächst für echte Verwirrung sorgte. In dem Video ist der ÖFB-Stürmer beim Aufhängen von Plakaten mit der Aufschrift „Marko for President“ zu sehen, was unter Fans sofort wilde Spekulationen auslöste: Zieht es „Arnie“ etwa in die Politik?

Kampagne enthüllt

Die Auflösung ließ nicht lange auf sich warten. Mit einem klaren Statement wandte sich Arnautovic direkt an seine Anhänger: „Servus Österreich. Ich möcht Euch hiermit offiziell sagen: Ja, die Gerüchte stimmen. Jetzt gehen wir das gemeinsam an. Marko Arnautovic for president. Für mehr Feiertage.“ Hinter dem ganzen Spektakel steckt jedoch kein politischer Ehrgeiz, sondern eine breit angelegte Werbekampagne von Hyundai Austria – ein weiterer Werbedeal für den Wien-Floridsdorfer, nachdem er erst wenige Wochen zuvor eine Kooperation mit Egger Bier besiegelt hatte.

Die Fans nahmen die unerwartete Inszenierung mit Begeisterung auf. Inhaltlich knüpft Arnautovic dabei an einen Moment an, der vielen noch gut in Erinnerung ist: Nach der erfolgreichen WM-Qualifikation hatte er Bundespräsident Alexander van der Bellen live im Fernsehen dazu aufgefordert, den Tag kurzerhand zum Feiertag zu erklären. Genau diesen Faden spinnt die Kampagne nun weiter.



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Sportlich auf Kurs

Abseits der Marketingwelt läuft es für den 37-Jährigen sportlich ebenfalls rund. Mit Roter Stern Belgrad holte er zuletzt die Meisterschaft, und das nächste große Ziel steht bereits fest:



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Im Sommer 2026 wird Arnautovic erstmals an einer Weltmeisterschaft teilnehmen – ein Karrieretraum, der endlich Wirklichkeit wird.