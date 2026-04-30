Bombendrohungen am Balkan: Erste Festnahmen in Kroatien

Kroatien erlebt eine beispiellose Welle falscher Bombendrohungen – und nun gibt es erste Festnahmen.

Kroatiens stellvertretender Ministerpräsident und Innenminister Davor Bozinovic hat am Mittwoch bestätigt, dass im Zusammenhang mit einer anhaltenden Serie falscher Bombendrohungen mehrere Personen festgenommen worden sind. Bereits in der zweiten Woche in Folge gehen landesweit Drohungen gegen Schulen, Einkaufszentren und andere öffentliche Einrichtungen ein. Am Mittwoch waren erneut zwei Einkaufszentren in Osijek betroffen; gleichzeitig erhielten zahlreiche Bildungseinrichtungen in Split und Umgebung, im Raum Rijeka sowie in Zagreb entsprechende Meldungen.

Bozinovic unterstrich, dass die Polizei auf mehreren Ebenen ermittle – von spezialisierten Sprengstoffeinheiten über internationale Kooperationen bis hin zu kriminalpolizeilichen Verfahren. Bei einem Forum der Internationalen Demokratischen Union in Zagreb erklärte er knapp gegenüber Medienvertretern: „Bisher hat die Polizei mehrere Personen identifiziert, und ich kann bestätigen, dass mehrere Personen in Kroatien festgenommen wurden. Aufgrund der laufenden Ermittlungen kann ich derzeit keine weiteren Details nennen.“

Hybrider Krieg

Verteidigungsminister Ivan Anusic ordnete die Vorfälle in einem Statement gegenüber RTL in Dubrovnik als hybriden Krieg ein. Mit den Drohungen werde versucht, das normale Funktionieren von Staat und Gesellschaft zu destabilisieren. „Die Polizei und unsere Dienste werden sicherlich eine Lösung finden und die Lage sehr bald unter Kontrolle bringen – aber leider sind wir einem hybriden Krieg ausgesetzt“, so Anusic.

Auf die Frage nach möglichen Hintermännern gab sich der Minister zurückhaltend: Für konkrete Schlussfolgerungen sei es noch zu früh, belastbare Informationen lägen ihm nicht vor. Er verwies jedoch auf ein breiteres Muster: „Man kann nur vermuten, wer ein Interesse daran hat, Unruhe zu stiften – und das nicht nur in Kroatien. Solche Vorfälle ereignen sich in der gesamten Europäischen Union, und es ist deutlich erkennbar, welche Länder diesen hybriden Angriffen ausgesetzt sind und welche nicht.“

Ausmaß der Drohungen

Allein in der Vorwoche gingen Schätzungen zufolge an fünf aufeinanderfolgenden Tagen mehr als 500 Falschmeldungen bei Schulen, Kindergärten, Einkaufszentren und dem Flughafen Split ein. Insgesamt sind nach Medienangaben über 700 falsche Bombendrohungen in Kroatien eingegangen.

Einen Einzelfall am Rande dieser Serie meldete die Polizeidirektion Dubrovnik-Neretva am Dienstag: Ein betrunkener 50-Jähriger aus Dubrovnik soll für Bombendrohungen gegen zwei Schulen in der Stadt verantwortlich sein, wie die Nachrichtenagentur Hina berichtete.