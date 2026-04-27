Roter Stern schreibt Geschichte: Arnautovic holt dritten Meistertitel (VIDEOS)

Marko Arnautovic krönt seine Karriere mit einem weiteren Meistertitel – und Roter Stern schreibt dabei Vereinsgeschichte.

Marko Arnautovic und Roter Stern Belgrad haben Geschichte geschrieben. Mit dem dritten Pflichtspiel im Play-off ist Crvena Zvezda vier Runden vor Saisonende nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen – der neunte Meistertitel in Serie ist besiegelt. 17 Punkte beträgt der Vorsprung auf die Verfolger, eine Lücke, die kein Konkurrent mehr schließen kann.

Belgrader Derby-Bilanz

Den Grundstein legte ein 3:0 im Belgrader Derby gegen Partizan – und damit der dritte Derbysieg dieser Saison. Zuletzt gelang Roter Stern das im Jahr 1998. Nach dem 2:1 im September und dem 3:0 Ende Februar war das erneute Heimspiel im „Marakana“ der Schlusspunkt einer makellosen Derby-Bilanz.

Diesmal ohne Arnautovic in der Torschützenliste: Erakovic, Avdic und Seol trugen sich stattdessen ein. Der Österreicher stand bis zur 67. Minute auf dem Platz, ehe ihn Trainer Dejan Stankovic vom Feld nahm.

Arnautovics dritter Titel

Für Arnautovic persönlich ist dieser Triumph der dritte Meistertitel seiner Karriere. Die beiden vorangegangenen holte er mit Inter Mailand – 2010 und 2024 jeweils den Scudetto in der Serie A.

Nun also der 37. Meistertitel der Vereinsgeschichte von Roter Stern, der neunte in Folge.