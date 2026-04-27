Elektro vs. Verbrenner: Wer gewinnt beim Pannen-Check?

Elektro gegen Verbrenner – die Pannenzahlen sprechen eine deutliche Sprache. Was den Unterschied wirklich ausmacht, überrascht.

Die ADAC-Pannenstatistik 2026 liefert ein klares Ergebnis: Elektroautos fallen seltener aus als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor – und das über alle Altersklassen hinweg. Für die Auswertung wurden die Pannendaten der zulassungsstärksten Fahrzeuge in Deutschland herangezogen. Besonders deutlich zeigt sich der Unterschied bei jungen Fahrzeugen: Bei zweijährigen Elektroautos rückte die ADAC-Straßenwacht lediglich zu 2,1 Pannen je 1.000 Bestandsfahrzeuge aus, bei gleichaltrigen Verbrennern lag dieser Wert bei 5,8.

Mit zunehmendem Fahrzeugalter steigt die Pannenkennziffer bei Elektroautos auf 10,3 bei fünfjährigen Modellen – ein Anstieg von 8,2 Punkten. Bei Verbrennern fällt dieser Zuwachs mit 11,6 Punkten deutlich stärker aus, sodass fünfjährige Verbrenner auf einen Wert von 17,4 kommen.

Weniger Verschleiß

Ein wesentlicher Grund für die geringere Pannenanfälligkeit von Elektrofahrzeugen liegt in ihrer Konstruktion: Vollelektrische Modelle kommen ohne viele der Komponenten aus, die bei konventionellen Antrieben typischerweise verschleißen. Der elektrische Antrieb arbeitet mit weniger beweglichen Teilen und erzeugt geringere thermische sowie mechanische Belastungen. Zwar bleibt die Starterbatterie – unabhängig vom Antriebskonzept – die häufigste Ursache für Pannen, doch Elektrofahrzeuge sind davon merklich seltener betroffen.

Gleichwohl weisen Elektroautos eine eigene Schwachstelle auf: Probleme mit der Bordelektronik zählen zu den häufigsten Pannenursachen in diesem Segment. Ursächlich dafür ist unter anderem die anfällige 12-Volt-Batterie, die das Bordnetz mit Strom versorgt. Im Bereich Motor, Motormanagement und Hochvolt-System schneiden Verbrenner etwas schlechter ab als Elektrofahrzeuge. Hinzu kommt, dass Elektroautos weder Motoröl benötigen, das sich mit der Zeit zersetzen und Schäden verursachen kann, noch produzieren ihre Antriebe vergleichbar viel Abwärme wie Verbrennungsmotoren.

Konnektivität als Faktor

Dass Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor häufiger Probleme mit den Schließsystemen verzeichnen, führt der ADAC auf den höheren Grad an Konnektivität bei Elektroautos zurück. Viele Elektromodelle lassen sich über eine Smartphone-App oder direkt durch den Hersteller öffnen – eine Möglichkeit, die bei Verbrennern deutlich seltener zur Verfügung steht.

Für den direkten Vergleich zwischen Verbrennern und reinen Elektromodellen zieht der ADAC ausschließlich Fahrzeuge der Erstzulassungsjahre 2020 bis 2023 heran, um eine statistisch belastbare Grundlage zu schaffen.

Innerhalb der Elektrofahrzeuge sind die einzelnen Erstzulassungsjahre jedoch nur eingeschränkt miteinander vergleichbar, da sich Anzahl und Modellzusammensetzung in diesem Zeitraum erheblich verändert haben.