Analyse zeigt: So viel billiger fährt es sich elektrisch

Tanken kostet – doch eine neue Analyse zeigt, wie drastisch der Unterschied zum Elektroauto wirklich sein kann.

Wer beim Tanken schon einmal tief in die Tasche greifen musste, dürfte aufhorchen: Eine aktuelle Analyse aus Deutschland kommt zu dem Schluss, dass der Betrieb eines Elektroautos im Vergleich zu einem Benziner um bis zu 67 Prozent günstiger sein kann – ein Unterschied, der sich im Laufe der Zeit deutlich bemerkbar macht.

Klarer Kostenvorteil

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Wer auf ein Elektrofahrzeug umsteigt, kann beim laufenden Betrieb erheblich sparen. Die Analyse sieht in diesem Kostenvorteil einen handfesten wirtschaftlichen Anreiz, der den Umstieg auf die Elektromobilität attraktiver machen könnte – gerade für jene, die bislang vor allem aus Kostengründen gezögert haben.

Offene Fragen

Freilich lässt der vorliegende Bericht einige Fragen offen: Welche Kostenfaktoren genau in die Berechnung eingeflossen sind und nach welcher Methodik die Analyse erstellt wurde, bleibt unklar. Auch die genaue Herkunft der Studie wird nicht näher benannt, was eine unabhängige Überprüfung der Ergebnisse erschwert.

Dennoch dürfte die Meldung in einer Zeit, in der Energiekosten und Mobilitätsfragen breite gesellschaftliche Debatten befeuern, auf reges Interesse stoßen – besonders bei Autokäuferinnen und Autokäufern, die nach einer wirtschaftlich wie ökologisch vertretbaren Alternative zum klassischen Verbrenner suchen.