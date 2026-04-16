Schumacher-Insider packt aus: „Er sitzt im Rollstuhl“

Zwölf Jahre nach dem schweren Skiunfall von Michael Schumacher gibt ein Bericht aus England neue Einblicke in die Situation des Formel-1-Rekordweltmeisters.

Der 29. Dezember 2013 hat sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. In Méribel verlor der siebenmalige Weltmeister bei einem Skiunfall die Kontrolle, prallte gegen einen Felsen und erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Seitdem hat der engste Kreis um die Schumacher-Familie eisern zusammengehalten – und die Öffentlichkeit konsequent ausgesperrt.

Eisernes Schweigen

Was wirklich hinter den Kulissen vorgeht, bleibt ein gut gehütetes Geheimnis. Ehefrau Corinna und der Rest der Familie geben nichts preis – weder Worte noch Bilder. Nur eine Handvoll Menschen hat seit dem Unglück Zugang zu Schumacher gehabt. Darunter sollen sein früherer Ferrari-Teamchef Jean Todt sowie Gerhard Berger, Österreichs letzter Grand-Prix-Sieger, sein – doch auch von ihnen ist öffentlich nichts zu vernehmen.

Als Hauptwohnsitz dient nach wie vor das Anwesen in Gland am Genfersee, doch in den vergangenen Jahren soll der Ausnahmesportler zunehmend Zeit auf der Familienvilla auf Mallorca verbringen – einem Objekt, das einst von Real-Madrid-Präsident Florentino Perez erworben wurde. An beiden Standorten ist der Sicherheitsapparat enorm: Überwachungskameras, blickdichte Zäune und eigens engagiertes Sicherheitspersonal sorgen dafür, dass nichts nach außen gelangt.

Für Schumacher wäre 2026 ein Jahr voller runder Jahrestage. Vor drei Jahrzehnten unterschrieb er seinen ersten Vertrag bei der Scuderia Ferrari, vor zwei Jahrzehnten beendete er seine glanzvolle Karriere. Bis heute hat kein anderer Pilot in der Formel 1 mehr WM-Titel geholt als der Deutsche.

Auf Mallorca feierte im vergangenen Sommer auch Tochter Gina ihre Hochzeit – und Papa Michael soll bei der Zeremonie zugegen gewesen sein. Fotografieren war strikt untersagt, geladene Gäste zur absoluten Verschwiegenheit verpflichtet.

Neue Einblicke

Nun hat sich ein Journalist der britischen Daily Mail auf den Weg nach Spanien gemacht, um sich vor Ort selbst ein Bild zu verschaffen. Der Reporter war zu Schumachers aktiven Ferrari-Jahren bei den legendären Skiausflügen der Scuderia dabei und lernte die Rennlegende dabei auch von ihrer privaten Seite kennen. Schon einige Meter vor dem Anwesen wurde er von einem Sicherheitsmitarbeiter gestoppt.

Seinen Informationen zufolge soll Schumacher auf einen Rollstuhl angewiesen sein – ein Detail, das in dieser Deutlichkeit bislang nicht öffentlich kommuniziert worden war. Dass die Schumacher-Villen bereits vor Jahren behindertengerecht umgebaut wurden, gilt dabei als bekannt.

Corinna Schumacher soll künftig häufiger in die USA reisen – zum einen, weil Tochter Gina dort lebt, zum anderen, weil Sohn Mick ab Jänner 2026 in der amerikanischen IndyCar-Serie an den Start gehen wird und die 56-Jährige ihn dabei so oft wie möglich begleiten möchte.

Dass ihr Mann in dieser Zeit gut versorgt sein wird, daran lässt das sorgfältig ausgewählte Betreuungspersonal keinen Zweifel.