Dubrovnik-Neretva: EU pumpt Millionen in Häfen und Solarstrom

Neue Häfen, Solarstrom und Demenzpflege: Die Region Dubrovnik-Neretva sichert sich Millionen für gleich mehrere Großprojekte.

Die Gespanschaft Dubrovnik-Neretva hat sich eine Reihe nicht rückzahlbarer Fördermittel gesichert, die in Infrastruktur-, Energie- und Sozialprojekte fließen sollen. Ziel der Investitionen ist es, die Lebensqualität in der Region zu heben und eine ausgewogene territoriale Entwicklung voranzutreiben.

Über die regionalen Hafenbehörden wurden insgesamt 2,1 Millionen Euro für die Hafeninfrastruktur bereitgestellt. Die Mittel finanzieren drei Großprojekte, die dem Ministerium für Meer, Verkehr und Infrastruktur eingereicht wurden. Jedes der drei Vorhaben ist mit 700.000 Euro dotiert und verfolgt das Ziel, Sicherheit und Betriebseffizienz für Fähr-, Passagier- und Fischereifahrzeuge zu verbessern.

Hafenprojekte im Fokus

Konkret vorgesehen sind der Neubau des Hafens von Brijesta, die Sanierung des Wellenbrechers in Trsteno sowie die Erweiterung des Hafens von Kneza. Die Maßnahmen sollen die maritime Anbindung der Region stärken und der lokalen Wirtschaft neue Impulse verleihen.

Darüber hinaus wurden der Gespanschaft und den zuständigen Kommunalbehörden im Rahmen des vom Ministerium für regionale Entwicklung und EU-Fonds betreuten Inselentwicklungsprogramms weitere 1,548 Millionen Euro genehmigt. Diese Mittel kommen zwei Schlüsselprojekten zugute, die auf Nachhaltigkeit und soziale Infrastruktur ausgerichtet sind.

Energie und Pflege

Das erste Vorhaben sieht die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gesundheitszentrums auf der Insel Korcula vor, mit einer installierten Leistung von bis zu 150 kW. Die Anlage wird in erster Linie den Eigenbedarf der Einrichtung abdecken, während überschüssiger Strom ins öffentliche Netz eingespeist wird – ein Beitrag zur kroatischen Energiewende und zum Ausbau erneuerbarer Energiequellen.

Das zweite Projekt betrifft den Umbau eines Teils eines Pflegeheims in Vela Luka auf Korcula, wo eine spezialisierte Station für Intensivpflege der Stufe 4 entstehen soll, die auf Patientinnen und Patienten mit Alzheimer und anderen Demenzerkrankungen ausgerichtet ist. Die Modernisierung zielt darauf ab, das Angebot und die Qualität sozialer Dienstleistungen spürbar zu verbessern, bestehende Versorgungslücken zu schließen und zeitgemäße Pflegestandards zu erfüllen.