Gestrandeter Buckelwal: 50-Meter-Schiff als letzte Hoffnung

Ein gestrandeter Buckelwal, ein Spezialschiff und ein Rettungsplan, der seinesgleichen sucht – die Mission beginnt.

Ein geschwächter junger Walbulle namens „Timmy“ strandete am 31. März in der Bucht vor der Insel Poel – und soll nun mit einem ausgeklügelten Transportplan zurück ins offene Meer gebracht werden. Als zentrales Hilfsmittel dient dabei eine 50 Meter lange Barge (Lastkahn), ein Spezialschiff, das ursprünglich für die Bergung havarierter Schiffe konzipiert wurde. Vorbereitend wurde vor Poel bereits eine über 100 Meter lange Rinne ins Wasser gebaggert, in die das Schiff einfahren und abgesenkt werden soll.

Nach Informationen der „Bild Zeitung“ befand sich die Barge zuletzt im Nord-Ostsee-Kanal, wo sie am Sonntagabend bei Hohenhörn vom Schubboot „Hans“ auf den Weg gebracht wurde. Der Plan sieht vor, dass das Schiff am Montag in Wismar eintrifft – und damit die Rettung von „Timmy“ einleitet. Das Funktionsprinzip der Barge ähnelt dem eines riesigen Hebebeckens: Durch das Fluten seitlicher Wassertanks senkt sich das Schiff ab, sodass im Wasser ein offenes Stahlbecken entsteht.

Buckelwale stranden in der Ostsee, weil sie zu schwach sind, im freien Meer aufzutauchen, um Luft zu holen, und sich daher auf Sandbänke retten. Genau auf einer solchen Sandbank liegt auch „Timmy“.

Timmys Rettungsplan

Damit der Wal, der auf einer ausgedehnten Sandbank liegt, nicht über den Meeresgrund gezogen werden muss, soll er schwimmend in das Becken geführt werden. Dazu wird eine Netzplane unter seinen Körper gebracht, die mithilfe von Schifffahrtsseilen in einer U-Form um ihn herum gespannt wird – eine Sicherung, die verhindern soll, dass das Tier ausbricht.

Anschließend soll „Timmy“ über eine hydraulische Handwinde kontrolliert und rückwärts in die Barge gezogen werden. Das gesamte System wurde eigens so konzipiert, dass das Verletzungsrisiko so gering wie möglich bleibt. Als heikelste Phase gilt das Einbringen der Netzplane, da Buckelwale in der Lage sind, aktiv Gegendruck nach hinten auszuüben.

Route in die Nordsee

Sobald der zwölf Meter lange Meeressäuger an Bord ist, steht zunächst ein umgehender Gesundheitscheck auf dem Programm. Erst wenn sein Zustand als stabil eingestuft wird, soll ein Schlepper die Barge mit „Timmy“ aus der Ostseebucht herausziehen.

Die geplante Route verläuft über Fehmarn weiter in Richtung Skagen und schließlich in die Nordsee. Nach Abschluss dieser Strecke ist eine erneute medizinische Untersuchung des Wals vorgesehen –bevor „Timmy“ endgültig in die Freiheit entlassen wird.