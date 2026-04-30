Kälteeinbruch und Schneefall: Am Balkan wird es nochmal winterlich

Der April verabschiedet sich in Bosnien mit einem letzten Kälteeinbruch – und bringt mancherorts sogar Schnee zurück.

Der Donnerstag, der 30. April, bringt in der Republika Srpska (bosnische Teilrepublik) und der Föderation Bosnien und Herzegowina einen deutlichen Temperaturrückgang. Im Süden und Osten ist mit Niederschlägen zu rechnen, in den höheren Berglagen des Ostens auch mit Schneeregen und Schnee. Im Westen präsentiert sich der Morgen trocken und bewölkt, mit schrittweiser Auflockerung im Tagesverlauf – so die Angaben des Hydrometeorologischen Instituts der Republika Srpska.

Regionale Frühtemperaturen

Die Frühtemperaturen um sieben Uhr zeigen ein deutliches Gefälle: In Han Pijesak und auf der Bjelasnica werden null Grad gemessen, in Sokolac zwei, in Cemerno drei Grad. Prijedor und Sarajevo starten mit fünf Grad in den Tag, Mrkonjic Grad und Zenica mit sechs. In Banja Luka, Visegrad und Tuzla sind es sieben Grad, in Bijeljina acht, in Doboj neun. Milder ist es im Süden: Bileca und Mostar verzeichnen zwölf, Trebinje sogar 14 Grad Celsius.

Tagesverlauf & Nacht

Im Tagesverlauf setzt sich laut Föderalem Hydrometeorologischen Institut im Norden und Westen die Sonne durch. Im Süden und Osten lassen die Niederschläge nach, bis zum Abend klart es auch dort zunehmend auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 16 Grad Celsius. Ein schwacher bis mäßiger Nord- bis Nordostwind begleitet den Tag.

In der Nacht auf Freitag wird es klar und merklich kälter.