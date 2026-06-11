KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Reform

Wiener Elternverband fordert kürzere Sommerferien

Wiener Elternverband fordert kürzere Sommerferien
FOTO: iStock/Bjoern Wylezich
2 Min. Lesezeit |

Neun Wochen Sommerferien – für viele Eltern ein Segen, für Wiener Elternvertreter ein Auslaufmodell mit Reformbedarf.

Der Landesverband der Wiener Pflichtschulelternvereine hat am Mittwoch mit einer ungewöhnlichen Forderung auf sich aufmerksam gemacht. Laut einem Bericht von ORF Wien sehen die Elternvertreter in den langen Sommerferien ein Problem: Kinder verlieren in dieser Zeit nachweislich an Wissen – vor allem in Mathematik und Rechtschreibung.

Der Vorsitzende Georg Brockmeyer erklärte, das österreichische Feriensystem sei historisch auf eine arbeitsintensive Landwirtschaft zurückzuführen – ein Umstand, der heute kaum noch Relevanz habe: „Zum Heuen muss heute wohl niemand mehr.“ Die neunwöchigen Sommerferien seien daher nicht länger zeitgemäß und gehörten reformiert. „Nur weil etwas immer schon so war, heißt das ja nicht, dass es gut ist und so bleiben muss“, so Brockmeyer.

Kürzere Sommerferien

Der Verband spricht sich konkret dafür aus, die Sommerferien von neun auf sechs Wochen zu reduzieren. Als Orientierung dienen dabei Länder wie Deutschland, Dänemark oder Großbritannien.

Als ergänzendes Modell steht eine dreiwöchige „alternative Sommerschule“ im Raum, in der Projekttage, Schwimmunterricht, Radkurse sowie altersübergreifende Lerngruppen sowohl zum Ausgleich von Defiziten als auch zur gezielten Förderung von Stärken beitragen sollen. Als konkretes Vorbild für dieses Konzept werden die sogenannten „Summer City Camps“ genannt. Gleichzeitig betonte der Verband, gegenüber weiteren Vorschlägen und Ideen offen zu sein.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Proteste
Nach Messerattacke: Erneute Ausschreitungen – Zwölf Polizisten verletzt (VIDEOS)
| Führungsentscheidung
Knalleffekt vor ORF-Wahl: Streit eskaliert am Küniglberg
| Lebensgefahr
Mädchen baumelt an Fenstersims – Polizist und Passant als Lebensretter (VIDEO)
| Fahndung
2.000 Euro Belohnung: Wer erkennt die Tankstellen-Räuber?
| WM-Tipp
Djokovic legt sich fest: Dieses Land wird Fußball-Weltmeister
MEHR AKTUELLE NEWS