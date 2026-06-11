Wiener Elternverband fordert kürzere Sommerferien

Neun Wochen Sommerferien – für viele Eltern ein Segen, für Wiener Elternvertreter ein Auslaufmodell mit Reformbedarf.

Der Landesverband der Wiener Pflichtschulelternvereine hat am Mittwoch mit einer ungewöhnlichen Forderung auf sich aufmerksam gemacht. Laut einem Bericht von ORF Wien sehen die Elternvertreter in den langen Sommerferien ein Problem: Kinder verlieren in dieser Zeit nachweislich an Wissen – vor allem in Mathematik und Rechtschreibung.

Der Vorsitzende Georg Brockmeyer erklärte, das österreichische Feriensystem sei historisch auf eine arbeitsintensive Landwirtschaft zurückzuführen – ein Umstand, der heute kaum noch Relevanz habe: „Zum Heuen muss heute wohl niemand mehr.“ Die neunwöchigen Sommerferien seien daher nicht länger zeitgemäß und gehörten reformiert. „Nur weil etwas immer schon so war, heißt das ja nicht, dass es gut ist und so bleiben muss“, so Brockmeyer.

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Kürzere Sommerferien

Der Verband spricht sich konkret dafür aus, die Sommerferien von neun auf sechs Wochen zu reduzieren. Als Orientierung dienen dabei Länder wie Deutschland, Dänemark oder Großbritannien.

Als ergänzendes Modell steht eine dreiwöchige „alternative Sommerschule“ im Raum, in der Projekttage, Schwimmunterricht, Radkurse sowie altersübergreifende Lerngruppen sowohl zum Ausgleich von Defiziten als auch zur gezielten Förderung von Stärken beitragen sollen. Als konkretes Vorbild für dieses Konzept werden die sogenannten „Summer City Camps“ genannt. Gleichzeitig betonte der Verband, gegenüber weiteren Vorschlägen und Ideen offen zu sein.