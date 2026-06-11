Waffenruhe endgültig gebrochen: Iran sperrt Straße von Hormus

Raketen, gesperrte Meerengen, Luftalarme in Golfstaaten – der Konflikt zwischen den USA und dem Iran eskaliert in rasantem Tempo.

Die zwischen den USA und dem Iran vereinbarte Waffenruhe ist de facto außer Kraft. In der Nacht auf Donnerstag verkündete Teheran die vollständige Sperrung der Straße von Hormus. Vorangegangen waren massive US-Luftangriffe auf iranisches Territorium. Der Iran antwortete seinerseits mit Raketenangriffen auf mehrere Golfstaaten.

Laut iranischen Staatsmedien reagierte Teheran auf die US-Angriffe mit der Ankündigung, die Straße von Hormus vollständig zu sperren, und mit Angriffen auf Bahrain, Kuwait sowie Jordanien. Im iranischen Rundfunk hieß es, jedes Schiff, das die für den globalen Öl- und Gashandel unverzichtbare Meerenge zu passieren versuche, werde angegriffen. Als Begründung wurde eine „veränderte Sicherheitslage“ angeführt.

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Das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando Centcom wies die Meldung über eine Schließung der Meerenge zurück und schrieb auf der Plattform X: „Falsch“. Handelsschiffe würden die Durchfahrt weiterhin ungehindert nutzen. Ebenso dementierte Centcom einen von der iranischen Revolutionsgarde behaupteten Angriff auf ein US-Kriegsschiff. Die eigenen Operationen gegen den Iran erklärte das Kommando für abgeschlossen.

Trumps Drohungen

In der zweiten Nacht in Folge griffen die US-Streitkräfte nach eigenen Angaben Radaranlagen und Luftabwehrsysteme im Iran an, darunter Stellungen in der Nähe Teherans und am Persischen Golf. Der US-Sender Fox News zitierte Trump mit den Worten, man werde das Land in Grund und Boden bombardieren, sollte der Iran nicht bald ein Abkommen zur Beendigung des Krieges unterzeichnen. Die im April mit Teheran vereinbarte Feuerpause sei „die am häufigsten gebrochene“ der Weltgeschichte.

Iranische Staatsmedien hatten zuvor von Explosionen in Hafenstädten entlang der Südküste des Landes berichtet, darunter in Minab und Sirik. In Minab waren am 28. Februar, dem ersten Tag des US-israelischen Krieges gegen den Iran, bei einem Luftangriff auf eine Schule zahlreiche Kinder und erwachsene Zivilisten ums Leben gekommen. Das Gebäude, das sich neben einem Militärkomplex befindet, war von einem US-Marschflugkörper getroffen worden.

Auch aus dem Großraum Teheran wurden Angriffe gemeldet, unter anderem aus Karadsch, das nur wenige Kilometer von der Hauptstadt entfernt liegt. Dort hatte ein US-Angriff Anfang März die höchste Brücke des Landes über den gleichnamigen Fluss zerstört. Trump drohte seither wiederholt mit weiteren schweren Angriffen auf die iranische Verkehrs- und Energieinfrastruktur – zuletzt erneut am Mittwoch Ortszeit.

Als unmittelbare Folge der iranischen Angriffe auf die Golfstaaten sperrte Kuwait am Donnerstagfrüh seinen Luftraum für den zivilen Flugverkehr. Die Luftabwehr sei aktiviert, hieß es. Auch in Bahrain wurde Luftalarm ausgelöst, wie das Innenministerium in der Hauptstadt Manama mitteilte.

In beiden Ländern unterhalten die USA Militärbasen. In Bahrain ist das Kommando der 5. Flotte der US-Marine stationiert, das laut einer Erklärung im iranischen Rundfunk mit Drohnen angegriffen worden sein soll. Die Revolutionsgarde meldete Angriffe auf insgesamt 18 Ziele in den Golfstaaten sowie einen Angriff mit ballistischen Raketen auf den US-Stützpunkt Al-Asrak in Jordanien.

Kontrolle der Meerenge

Laut Trump haben die US-Streitkräfte in den vergangenen Wochen Öltanker und andere Handelsschiffe in einer „geheimen Mission“ beim Durchqueren der Straße von Hormus unterstützt. Er habe diese Operation im Vormonat angeordnet, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social, ohne nähere Details zu nennen. Mehr als 200 Handelsschiffe hätten die Meerenge demnach sicher passiert. Eine unabhängige Bestätigung dieser Angabe liegt nicht vor.

„Heute freue ich mich bekanntzugeben, dass diese Bemühungen dazu geführt haben, dass mehr als 100 Millionen Barrel Öl die Straße durchquert haben und auf den freien Markt gelangt sind“, so Trump. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur wurden im vergangenen Jahr täglich im Schnitt 20 Millionen Barrel an Rohöl und Ölprodukten durch die Meerenge transportiert.

Zuvor hatte Trump im Weißen Haus vor Journalisten vage auf das US-Vorgehen hingewiesen und erklärt, er spreche nun darüber, weil der Iran davon erfahren habe. „Dieser überaus erfolgreiche Einsatz ist darauf zurückzuführen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika die Straße von Hormus kontrollieren – nicht der Iran“, behauptete Trump auf Truth Social. Laut einer Zählung des US-Senders CNN hat er bislang 38-mal einen baldigen „Deal“ mit dem Iran angekündigt.

Kurz nach Kriegsbeginn Ende Februar hatten die iranischen Streitkräfte durch Drohungen, Kontrollen und Angriffe auf Schiffe den Verkehr in der Meerenge weitgehend zum Erliegen gebracht und die Kontrolle über diese zentrale Exportroute für sich beansprucht.

Mitte April verhängten die USA ihrerseits eine Seeblockade gegen den Iran, um das Land unter anderem von seinen Öleinnahmen abzuschneiden. Für Teheran stellt der Ölexport die wichtigste wirtschaftliche Einnahmequelle dar.

Für die Weltwirtschaft wiederum ist die Straße von Hormus als Transitroute für Öl, Flüssiggas und Dünger von erheblicher strategischer Bedeutung.