Landesweiter Luftalarm: Iran feuert zweite Raketenwelle auf Israel ab

Zwei Monate nach der letzten Attacke fliegen wieder Raketen aus dem Iran Richtung Israel – diesmal in zwei Wellen.

Zum ersten Mal seit dem Inkrafttreten einer Waffenruhe Anfang April ist Israel nach Angaben der israelischen Armee Ziel eines iranischen Raketenangriffs geworden. „Vor kurzem hat die Armee Raketen identifiziert, die vom Iran in Richtung des israelischen Staatsgebiets abgefeuert wurden“, teilte das israelische Militär mit. In mehreren Landesteilen wurden demnach Luftalarme ausgelöst.

Kurz darauf meldeten die Streitkräfte eine zweite Angriffswelle aus dem Iran. „Eine weitere Welle von Raketen ist in Richtung des Staates Israel abgefeuert worden“, hieß es in einer knappen Mitteilung des Militärs. „Das Luftabwehrsystem identifiziert und fängt derzeit die Bedrohungen ab.“ Sämtliche abgefeuerten Raketen seien bis dahin abgefangen worden. Nach Angaben israelischer und internationaler Berichte wurden bei dem Angriff mehr als 100 ballistische Raketen abgefeuert, die meisten davon wurden abgefangen.

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Bei dem Raketenangriff gab es ein Todesopfer im Westjordanland und zwei Verletzte in Tel Aviv.

Vorherige Angriffe

Die zuletzt bestätigten iranischen Raketenangriffe auf israelisches Territorium lagen zu diesem Zeitpunkt rund zwei Monate zurück. Laut der Jerusalem Post waren in der Nacht auf den 8. April Raketen in Richtung Israel abgefeuert worden. Bereits am 5. und 6. April waren mehrere Angriffe auf Zentralisrael sowie den Großraum Jerusalem gemeldet worden. In der Folge richteten sich aus dem Iran gemeldete Angriffe vorwiegend gegen Golfstaaten und andere Ziele in der Region.

Verschärfte Sicherheitslage

Im Zuge des erneuten Beschusses wurden die Sicherheitsvorkehrungen in Israel deutlich ausgeweitet. Das Heimatschutzkommando erließ landesweite Auflagen: Schulen blieben geschlossen, Unterricht und sonstige Bildungsangebote wurden bis auf Weiteres untersagt. Im Freien sind Versammlungen auf maximal 200 Personen beschränkt, in geschlossenen Räumen gilt eine Obergrenze von 500 Personen, wie die Bild berichtet.