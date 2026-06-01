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Waffenstillstand bröckelt

Netanjahu ordnet neue Angriffe an – Massenflucht nach Eskalation

Netanjahu ordnet neue Angriffe an – Massenflucht nach Eskalation
(FOTO: EPA / WAEL HAMZEH)
2 Min. Lesezeit |

Flucht, Explosionen, ein gebrochener Waffenstillstand – im Süden Beiruts spitzt sich die Lage dramatisch zu.

In Beirut-Süd herrschte am Morgen Ausnahmezustand: Kilometerlange Fahrzeugkolonnen blockierten die Straßen, während Tausende Einwohner in Panik die südlichen Stadtteile der libanesischen Hauptstadt zu verlassen versuchten. Die Bilder erinnerten stark an jene vom Beginn der jüngsten israelischen Offensive gegen die Hisbollah Anfang März.

Netanjahus Angriffsbefehl

Premierminister Benjamin Netanjahu hatte der israelischen Armee den Befehl erteilt, Stellungen der libanesischen Miliz Hisbollah in den Südvororten Beiruts anzugreifen. Auf dem Kurznachrichtendienst X begründete er den Einsatz mit wiederholten Verstößen der Hisbollah gegen den Waffenstillstand sowie mit Angriffen auf israelische Städte und Bürger. Den Angriffsbefehl habe er gemeinsam mit Verteidigungsminister Israel Katz erteilt und richte sich gegen terroristische Ziele im Beiruter Stadtteil Dahiya.

Libanons Reaktion

Parallel dazu verschärfte Israel seine Offensive, indem es die mittelalterliche Burg Beaufort einnahm – ein Schritt, der nach Angaben des „Guardian“ die Lage weiter eskalieren ließ. Libanons Präsident Joseph Aoun reagierte mit scharfer Kritik: Er bezeichnete die israelischen Angriffe als „böse, verurteilungswürdige Aggression“ und kündigte in einer Erklärung auf X an, alles daran zu setzen, das Leid der libanesischen Bevölkerung zu beenden – insbesondere jenes der Menschen im Südlibanon.

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