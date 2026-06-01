500 Stellen gestrichen – Gewerkschaft warnt vor Folgen für Bürger

500 Planstellen weg, 270 Millionen Euro Steuereinnahmen in Gefahr – im Finanzministerium bahnt sich ein heftiger Konflikt an.

Im österreichischen Finanzressort sollen 500 Planstellen gestrichen werden – ein Schritt, der nach Einschätzung von Fachleuten den Verlust von rund 600 qualifizierten Beschäftigten nach sich ziehen würde. „Dieser Jobabbau gefährdet nicht nur die Gesundheit der Beschäftigten, die ohnehin längst am Limit arbeiten, sondern ist ein direkter Anschlag auf das staatliche Service für die Bürgerinnen und Bürger“, stellt Christine Pernsteiner, Vorsitzende der GÖD-Finanzgewerkschaft, fest. „Wer glaubt, dass hier ‚nur in der Verwaltung‘ gespart wird, irrt gewaltig. Die Leidtragenden dieses Kahlschlags sind die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.“

Die GÖD-Finanzgewerkschaft stellt dabei auch die Frage nach der Verantwortung des Dienstgebers gegenüber seinen Beschäftigten: „Wo bleibt hier die Fürsorgepflicht des Dienstgebers? Mehr Arbeit auf weniger Schultern zu verteilen, ist unverantwortlich gegenüber den Kolleginnen und Kollegen.“ Pernsteiner verweist zudem auf wirtschaftspolitische Konsequenzen: „Der Personalabbau ist jedoch nicht nur bürgerfeindlich, sondern auch wirtschaftspolitisch völlig falsch. Ohne ausreichendes Personal bricht die Front gegen den organisierten Steuerbetrug ein.„

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Drohende Einschränkungen

„Die bereits fest im Budget eingeplanten Mehreinnahmen aus der Betrugsbekämpfung in der Höhe von 270 Millionen Euro sind ohne die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen schlichtweg nicht einbringlich“, so Pernsteiner weiter. „Ausgerechnet in jenem Ressort, welches die Steuereinnahmen sicherstellen soll, ein Fünftel der gesamten Personaleinsparungen der öffentlichen Verwaltung umzusetzen, ist völlig unverständlich.“

Konkret rechnet die Gewerkschaft mit folgenden Auswirkungen für die Bevölkerung: Beim Kundenservice und der telefonischen Erreichbarkeit drohen massive Einschränkungen mit endlosen Warteschleifen. Familien müssten künftig länger auf die Familienbeihilfe warten, die für viele existenziell bedeutsam ist. Darüber hinaus würden sich die Bearbeitungszeiten bei der Arbeitnehmerveranlagung drastisch verlängern – Steuerzahlerinnen und Steuerzahler müssten monatelang auf die Rückerstattung zu viel bezahlter Abgaben warten.

„Die Rechnung der Regierung geht nach hinten los: Weniger Betrugsbekämpfung bedeutet weniger Geld in der Staatskasse – und am Ende wird dieses Budgetloch wieder durch die ehrlichen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gestopft werden müssen“, bilanziert die Vorsitzende der GÖD-Finanzgewerkschaft. Statt eines pauschalen Stellenabbaus verlangt die Finanzgewerkschaft eine sofortige, tiefgreifende Aufgabenkritik sowie eine echte Vereinfachung der Steuergesetzgebung – beides lasse seit Jahren auf sich warten.

Ministeriums-Stellungnahme

Das Bundesministerium für Finanzen hat gegenüber „Heute“ eine Stellungnahme abgegeben: „In Zeiten der notwendigen Budgetkonsolidierung müssen alle einen Beitrag leisten. Die Bundesregierung bekennt sich dazu, auch in der Verwaltung einzusparen, ohne dass es zu Lasten der Leistungen für die Bevölkerung geht. Vielmehr werde die Verwaltung effizienter gestaltet. Das geschieht etwa durch den Einsatz von KI und Digitalisierung, die Modernisierung der Finanzverwaltung, die Neuausrichtung von Strukturen und die bessere Nutzung von Ressourcen.

Das BMF und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird die Kernaufgaben auch weiterhin verlässlich erfüllen.“