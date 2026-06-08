Falscher Polizist stoppt Autofahrer – so flog er auf

Blaulicht, Schriftzug, falsche Autorität – ein Mann in Klagenfurt spielte Polizist. Das Ende der Aktion kam schnell.

Ein 34-jähriger Klagenfurter hat am Sonntagabend versucht, sich gegenüber einem anderen Verkehrsteilnehmer als Zivilpolizist auszugeben. Gegen 19.30 Uhr war der Mann auf der Seltenheimer Straße in Klagenfurt unterwegs, als er den vor ihm fahrenden Wagen zum Anhalten brachte.

Falscher Polizist

Zur Anhaltung nutzte er einen LED-Balken, der blaues Licht abstrahlte und mit dem Schriftzug „Einsatz“ versehen war. Gegenüber dem 68-jährigen Fahrzeuglenker aus dem Bezirk Klagenfurt-Land erhob der 34-Jährige Vorwürfe wegen dessen Fahrweise.

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Als der ältere Mann einen Dienstausweis einforderte, setzte sich der Verdächtige ohne weitere Erklärung in sein Auto und entfernte sich vom Tatort. Beamte konnten ihn im Anschluss an seiner Wohnadresse ausfindig machen.

Gegen den Mann wird nun eine Anzeige erstattet.