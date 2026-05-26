KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Kein Helm

Alkohol-Fahrt mit Quad – Mann und Kind (3) landen im Krankenhaus

Alkohol-Fahrt mit Quad – Mann und Kind (3) landen im Krankenhaus
Symbolbild FOTO: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein Quad, ein betrunkener Fahrer und ein dreijähriges Kind – in der Steiermark endet ein Montagnachmittag mit Blaulicht.

In Kroisbach im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ist es am Montagnachmittag zu einem schweren Unfall mit einem Quad gekommen, bei dem ein 38-jähriger Fahrer und ein dreijähriges Kind verletzt wurden. Der Lenker stand zum Zeitpunkt des Unfalls unter Alkoholeinfluss, wie die Polizei bestätigte.

Laut Polizeiangaben setzte der 38-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld das Fahrzeug gegen 16 Uhr in einer Hauseinfahrt in Bewegung. Bereits nach wenigen Metern kippte das vierrädrige Fahrzeug auf die Seite. Ein durchgeführter Alkotest ergab beim Lenker eine mittelgradige Alkoholisierung.

Kind ohne Helm

Bei dem dreijährigen Kind handelt es sich um den Sohn eines Bekannten, der zum Zeitpunkt des Unfalls vor Ort war. Weder der Fahrer noch das Kind trugen einen Helm. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurden beide in das Krankenhaus Oberwart gebracht.

Rechtliche Konsequenzen

Wie aus der Polizeiaussendung hervorgeht, wird der Fall der Staatsanwaltschaft Graz schriftlich zur Kenntnis gebracht. Zudem wird gegen den 38-Jährigen wegen mehrerer Verstöße gegen das Verkehrsrecht eine Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld erstattet.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Kindesmissbrauch
1673 Jahre Haft: Österreicher missbrauchte seine Tochter jahrelang
| Diskriminierung
Mutter klagt Stadt Wien: Kind bekommt zustehende Betreuung nicht
| Sicherheitstest
Kindersitz-Test: Nur drei Modelle erhalten „gut“
| Fahndung
Fahrerflucht: 48-Jähriger angefahren und liegen gelassen
| Unfall
Älteres Ehepaar rast mit Auto über Friedhof – erheblicher Sachschaden (FOTOS)
MEHR AKTUELLE NEWS