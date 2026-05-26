Alkohol-Fahrt mit Quad – Mann und Kind (3) landen im Krankenhaus

Ein Quad, ein betrunkener Fahrer und ein dreijähriges Kind – in der Steiermark endet ein Montagnachmittag mit Blaulicht.

In Kroisbach im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ist es am Montagnachmittag zu einem schweren Unfall mit einem Quad gekommen, bei dem ein 38-jähriger Fahrer und ein dreijähriges Kind verletzt wurden. Der Lenker stand zum Zeitpunkt des Unfalls unter Alkoholeinfluss, wie die Polizei bestätigte.

Laut Polizeiangaben setzte der 38-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld das Fahrzeug gegen 16 Uhr in einer Hauseinfahrt in Bewegung. Bereits nach wenigen Metern kippte das vierrädrige Fahrzeug auf die Seite. Ein durchgeführter Alkotest ergab beim Lenker eine mittelgradige Alkoholisierung.

Kind ohne Helm

Bei dem dreijährigen Kind handelt es sich um den Sohn eines Bekannten, der zum Zeitpunkt des Unfalls vor Ort war. Weder der Fahrer noch das Kind trugen einen Helm. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurden beide in das Krankenhaus Oberwart gebracht.

Rechtliche Konsequenzen

Wie aus der Polizeiaussendung hervorgeht, wird der Fall der Staatsanwaltschaft Graz schriftlich zur Kenntnis gebracht. Zudem wird gegen den 38-Jährigen wegen mehrerer Verstöße gegen das Verkehrsrecht eine Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld erstattet.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.