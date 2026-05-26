Netanjahu wieder im Spital – Was verschweigt der Premier?

Benjamin Netanjahu landet erneut im Krankenhaus – diesmal soll es ein zahnärztlicher Eingriff sein. Doch sein Gesundheitszustand bleibt ein heikles Thema.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu ist Medienberichten zufolge am späten Abend in ein Jerusalemer Krankenhaus gebracht worden. Wie israelische Medien unter Berufung auf sein Büro meldeten, handelt es sich dabei um einen zahnärztlichen Eingriff. Über die genaue Art der Behandlung wurden keine weiteren Angaben gemacht.

Netanjahus Krankengeschichte

Für Netanjahu ist ein Krankenhausaufenthalt keine Ausnahmeerscheinung. In der Vergangenheit wurde er wiederholt wegen gesundheitlicher Beschwerden stationär behandelt. Im Jahr 2024 unterzog er sich einer Operation wegen einer Hernie, im Sommer 2023 wurde ihm ein Herzschrittmacher eingesetzt. Eine Darmentzündung, die er im vergangenen Jahr erlitt, konnte er hingegen zu Hause auskurieren.

Prostatakrebs enthüllt

Am 17. Juli 2024 hatte der 76-Jährige erstmals öffentlich bekanntgegeben, an einem bösartigen Prostatatumor erkrankt zu sein – und kurz darauf erklärt, er sei wieder gesund. Zugleich räumte er ein, die Veröffentlichung seines Gesundheitsberichts bewusst hinausgezögert zu haben, um der iranischen Führung keine Grundlage für Propagandazwecke zu liefern. Während des Krieges mit dem Iran hatten in sozialen Netzwerken Gerüchte kursiert, Netanjahu sei bereits tot.

Spekulationen über seinen Gesundheitszustand sind sowohl im Inland als auch international ein wiederkehrendes Thema.