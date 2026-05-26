Schüsse vor Ebola-Klinik: 18 Infizierte auf der Flucht

Ebola wütet im Ostkongo – und diesmal ist die Lage besonders gefährlich. Ein seltener Virusstamm, Gewalt und Flucht machen die Eindämmung fast unmöglich.

Im Osten der Demokratischen Republik Kongo verschlechtert sich die Ebola-Lage in einem alarmierenden Tempo. Die Weltgesundheitsorganisation zeichnet ein besorgniserregendes Bild: Wie WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus erklärte, verbreitet sich der Erreger rascher, als Gegenmaßnahmen greifen können. Rund 220 Todesfälle seien bereits zu verzeichnen, die Zahl der Verdachtsfälle im Kongo belaufe sich auf etwa 900.

Eine Stabilisierung der Lage sei erst nach einer weiteren Verschlechterung zu erwarten. Tedros gab zudem bekannt, persönlich in die Demokratische Republik Kongo zu reisen, um sich vor Ort ein Bild zu verschaffen. Besonders hart treffen die Epidemie die Provinzen Ituri und Nord-Kivu, wo anhaltende bewaffnete Auseinandersetzungen und Massenflucht die Arbeit der Hilfsorganisationen erheblich behindern.

Angriffe auf Kliniken

Vor einer Klinik in Mongbwalu kam es zu Schüssen, als eine aufgebrachte Menschenmenge das Gelände stürmte – während zur selben Zeit infizierte Personen aus medizinischen Einrichtungen entkommen sind und als verschwunden gelten. Wie Klinikleiter Richard Lokudu gegenüber der Nachrichtenagentur AP schilderte, wurde seine Einrichtung in Mongbwalu am Sonntagabend von einer aufgewühlten Gruppe angegriffen. Die Menge habe die Herausgabe zweier Leichen verlangt, dabei seien Schüsse gefallen.

Bereits im Vorfeld war ein Behandlungszelt der Organisation Ärzte ohne Grenzen in Brand gesetzt worden; eine weitere Klinik in Rwampara war schon am Donnerstag Ziel eines Angriffs geworden. Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen wiederholen sich, während Angehörige verstorbene Ebola-Patienten traditionell bestatten wollen und dafür Leichen aus Kliniken holen – obwohl diese nach wie vor hochgradig infektiös sein können. Mindestens 18 mutmaßlich erkrankte Personen sind nach vorliegenden Informationen aus Behandlungszentren geflohen und derzeit nicht auffindbar.

Darüber hinaus wurden zahlreiche Leichen von Familienangehörigen aus medizinischen Einrichtungen entfernt. Experten weisen seit Jahren darauf hin, dass Ebola-Tote ausschließlich unter strengen Schutzauflagen beigesetzt werden dürfen. In der betroffenen Region stoßen diese Vorschriften jedoch regelmäßig auf Ablehnung, da traditionelle Bestattungsrituale den direkten körperlichen Kontakt mit dem Verstorbenen einschließen.

Seltener Virusstamm

Zusätzlich erschwert wird die Situation dadurch, dass es sich beim vorliegenden Ausbruch um den seltenen Bundibugyo-Stamm des Ebola-Virus handelt, für den weder ein zugelassener Impfstoff noch eine gezielte Behandlung verfügbar ist. Die WHO hat den Ausbruch infolgedessen als gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite eingestuft. Gesundheitsbehörden beschreiben die Eindämmung als außerordentlich schwierig, da die betroffene Region nur schwer erreichbar und sicherheitspolitisch instabil ist.

Auch das Nachbarland Uganda ist von der Epidemie betroffen: Bislang wurden dort sieben bestätigte Fälle registriert, die mit dem Ausbruch im Ostkongo in Zusammenhang stehen. Gesundheitsminister der Region beraten bereits über eine koordinierte Reaktion. Die WHO mahnt, dass auch benachbarte Staaten durch die Entwicklungen im Ostkongo gefährdet seien und unverzüglich handeln müssten.

Aktuellen WHO-Daten zufolge wurden im Kongo bereits 204 Todesfälle erfasst – ein deutlicher Anstieg gegenüber den Vortageswerten. Insgesamt wurden bislang 91 Infektionen laboratorisch bestätigt, darunter zehn mit tödlichem Ausgang. In Uganda wurden unterdessen weitere Fälle gemeldet, darunter zwei Beschäftigte einer Klinik in Kampala.

Beide befinden sich in medizinischer Behandlung, ihre Kontaktpersonen werden überwacht. Medizinische Teams sind in den betroffenen Gebieten extremen Risikobedingungen ausgesetzt und können Schutzanzüge oft nur für kurze Zeitspannen tragen, um ihre eigene Gesundheit nicht zu gefährden. Erschwerend kommt hinzu, dass der Ausbruch laut Gesundheitsministerium zunächst zu spät erkannt wurde, weil der genaue Virusstamm erst mit Verzögerung identifiziert werden konnte – wodurch sich die Epidemie offenbar über mehrere Wochen unbemerkt ausbreiten konnte.