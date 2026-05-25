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Erschütterungen

Doppel-Beben erschüttert Kroatien – Bewohner in Panik

Doppel-Beben erschüttert Kroatien – Bewohner in Panik
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Zwei Erdstöße in weniger als einer Viertelstunde – Mitteldalmatien erlebte einen unruhigen Montagabend.

Innerhalb von nur 13 Minuten erschütterten am Montagabend zwei Erdbeben die Region Mitteldalmatien. Laut Daten europäischer seismologischer Dienste wurde das erste Beben um 17:25 Uhr Ortszeit mit einer Magnitude von 3,6 gemessen. Sein Epizentrum lag rund 39 Kilometer nördlich von Split und etwa 22 Kilometer nordwestlich von Sinj, in einer Tiefe von ungefähr fünf Kilometern.

Zweites Beben folgt

Kaum mehr als eine Viertelstunde später folgte ein zweites, etwas kräftigeres Beben. Um 17:38 Uhr registrierten Seismologen eine Stärke von 3,9 – das Epizentrum befand sich diesmal rund 37 Kilometer nördlich von Split und etwa 15 Kilometer nordwestlich von Sinj, in einer geringeren Tiefe von rund drei Kilometern.

Bewohner aus verschiedenen Teilen Mitteldalmatiens meldeten deutliche Erschütterungen. Auf der Website des Europäisch-Mediterranen Seismologischen Zentrums schilderten Betroffene die Beben als kurz, aber klar wahrnehmbar. Spürbar waren die Erdstöße in einem weiträumigen Gebiet, das Teile der Regionen Split und Sinj umfasste.

Meldungen über Verletzte oder Sachschäden lagen zunächst keine vor.

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