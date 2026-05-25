Taucher bergen Leiche aus der Donau – Hubschrauber im Einsatz

Pfingstmontag auf der Donauinsel: Ein Großeinsatz mit Tauchern und Hubschrauber endet mit einem tragischen Fund.

Zu einem Großeinsatz auf der Wiener Donauinsel kam es am Pfingstmontag, nachdem eine Person im Wasser verschwunden war und nicht mehr an die Oberfläche zurückgekehrt war. Umgehend wurden zahlreiche Einsatzkräfte alarmiert – darunter auch ein Rettungshubschrauber. Augenzeugen hatten die Behörden sofort verständigt, als die Person plötzlich nicht mehr zu sehen war.

Tödlicher Fund

Feuerwehr und Rettungsdienste leiteten daraufhin eine umfangreiche Suchaktion ein. Mehrere Taucher durchkämmten den betroffenen Abschnitt der Donau, parallel dazu wurde die Suche aus der Luft fortgesetzt. Der unbekannte Mann konnte schließlich nur noch tot geborgen werden.

Was genau zu seinem Tod geführt hat, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.