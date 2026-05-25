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Alkoholfahrt

Vater fährt betrunken mit drei Kindern – Führerschein weg

Vater fährt betrunken mit drei Kindern – Führerschein weg
FOTO: iStock/Spitzt-Foto
1 Min. Lesezeit |

Spätnachts, auffällige Fahrweise, drei Kinder im Auto – eine Polizeikontrolle in Kremsmünster endet für einen 54-Jährigen folgenreich.

Ein 54-jähriger Autofahrer aus Kremsmünster (Oberösterreich) ist am späten Sonntagabend wegen auffälliger Fahrweise von der Polizei angehalten worden. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich, dass der Mann nicht nur unter Alkoholeinfluss stand, sondern auch drei Minderjährige mit sich führte.

Führerschein eingezogen

Der Alkotest lieferte einen Wert von 1,12 Promille, woraufhin die Beamten den Führerschein des Mannes vorläufig einzogen. Die drei Kinder wurden in der Folge von einem Erziehungsberechtigten übernommen.

Gegen den Fahrer wurde Anzeige erstattet. Laut Kraftfahrgesetz drohen ihm bei diesem Promillewert eine Geldstrafe zwischen 800 und 3.700 Euro sowie eine Entziehung der Lenkberechtigung von mindestens einem Monat.

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