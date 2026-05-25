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Ermittlungen

Passanten finden mumifizierte Leichen in Bauruine

Passanten finden mumifizierte Leichen in Bauruine
(FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Zwei mumifizierte Leichen in einer Salzburger Bauruine – und niemand hat sie vermisst. Ein Fund, der mehr Fragen aufwirft als Antworten gibt.

In einer Salzburger Bauruine sind am Wochenende zwei mumifizierte Leichen entdeckt worden. Wie die „Krone“ berichtet, machten Nachtschwärmer den erschreckenden Fund am Samstag kurz vor Mitternacht. Die Umstände der Auffindung lassen darauf schließen, dass die beiden Menschen seit mehreren Monaten, möglicherweise sogar seit Jahren verstorben sind.

Besonders bemerkenswert: Laut „Krone“ wurden die beiden Toten offenbar nie als vermisst gemeldet.

Rätselhafte Identität

Wer die Verstorbenen sind, ist derzeit noch völlig ungeklärt. Auch der genaue Todeszeitpunkt ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalisten stehen dabei vor einer ungewöhnlichen Herausforderung: Selbst das Geschlecht der Toten konnte bislang nicht bestimmt werden.

Eine vom Gericht angeordnete Obduktion soll nun Licht ins Dunkel bringen. Die Polizei hat ihre Ermittlungen inzwischen mit Hochdruck aufgenommen.

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