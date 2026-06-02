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Polizeiattacke

Routineeinsatz eskaliert: Polizisten landen im Krankenhaus

Routineeinsatz eskaliert: Polizisten landen im Krankenhaus
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Was als Routineeinsatz in Floridsdorf begann, endete für drei Polizisten im Krankenhaus – ein 20-Jähriger und eine Jugendliche eskalierten brutal.

In Wien-Floridsdorf ist ein Polizeieinsatz am Montagmorgen eskaliert, als drei Beamte versuchten, bei einem 20-Jährigen offene Geldstrafen einzutreiben. Der Mann reagierte auf die Zahlungsaufforderung sofort aggressiv und verweigerte sowohl die Vorlage seines Ausweises als auch jegliche Kooperation. Dass die Polizisten zu dritt vor Ort waren, sollte sich im weiteren Verlauf als entscheidend erweisen.

Eskalation & Festnahme

Eine 16-jährige Jugendliche versuchte zunächst, die Situation zu entschärfen und den Mann zu beruhigen – ohne Erfolg. Sein Verhalten wurde zunehmend unkontrollierter, bis er schließlich körperlich auf einen der Beamten losging. Nur durch den gemeinsamen Kräfteeinsatz aller drei Polizisten gelang es, den Mann zu überwältigen und zu fixieren.

Kurz darauf schlug auch die Jugendliche auf die Beamten ein. Beide wurden festgenommen.

Bei dem Einsatz zogen sich drei Polizisten Verletzungen zu, zwei von ihnen mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Sowohl der 20-jährige Serbe als auch die 16-Jährige wurden in Handschellen abgeführt.

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